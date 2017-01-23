Руководство челябинского манежа не может запретить приход на турниры отстраненных тренеров
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Руководство легкоатлетического манежа в Челябинске не имеет полномочий препятствовать появлению на проходящих в этом спортивном сооружении соревнованиях отстраненных или дисквалифицированных тренеров. Об этом сообщил ТАСС директор легкоатлетического манежа Уральского государственного университета физической культуры Евгений Коржаков.
Отстраненный российский тренер по легкой атлетике Владимир Казарин стал единственным новым обвиняемым в вышедшем в воскресенье фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. В нем показана встреча журналиста телеканала Хайо Зеппельта с российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым. В фильме представлены видеоматериалы, снятые Дмитриевым на телефон, на них Казарин дает
«Казарин никогда не преподавал в нашем вузе и не является нашим тренером, но он мог пребывать в эти дни в нашем манеже, так как тогда у нас проходили крупные соревнования — зимний чемпионат Уральского федерального округа и двери манежа были открыты, — заметил Коржаков. — Теоретически он мог общаться со спортсменами, которые раньше имели к нему отношение. Мы не являемся организаторами соревнований, а всего лишь предоставляем площадку, где проходят старты и воспрепятствовать его приходу мы не можем. Но нас волнует, как нам поступать в дальнейшем, если
Федерация легкой атлетики Челябинской области, которая проводила зимний чемпионат Уральского округа, также не может контролировать посетителей соревнований. «Вход был свободный, аккредитаций никаких не проводилось, — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС главный тренер сборной Челябинской области Александр Колесников. — Проводящая эти соревнования Федерация легкой атлетики Челябинской области не может контролировать вход в манеж и на сами соревнования. Мы сосредоточены только на проведении самого турнира. Одновременно происходит огромное количество событий, и следить за тем, кто находится в манеже, нет никакой возможности».
Казарин, представитель свердловской легкой атлетики, является тренером олимпийской чемпионки 2012 года в беге на 800 метров Марии Савиновой и бронзового призера тех же соревнований Екатерины Поистоговой, которые также в настоящее время лишены возможности выходить на старт.
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