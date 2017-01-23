Руководство челябинского манежа не может запретить приход на турниры отстраненных тренеров

Отстраненный российский тренер по легкой атлетике Владимир Казарин стал единственным новым обвиняемым в вышедшем в воскресенье фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. В нем показана встреча журналиста телеканала Хайо Зеппельта с российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым. В фильме представлены видеоматериалы, снятые Дмитриевым на телефон, на них Казарин дает какие-то рекомендации легкоатлетам, находясь в закрытом легкоатлетическом зале. Казарин запечатлен вместе с бегуньей на 800 метров Натальей Даниловой и бегуном на 400 метров Артемом Денмухаметовым.

«Казарин никогда не преподавал в нашем вузе и не является нашим тренером, но он мог пребывать в эти дни в нашем манеже, так как тогда у нас проходили крупные соревнования — зимний чемпионат Уральского федерального округа и двери манежа были открыты, — заметил Коржаков. — Теоретически он мог общаться со спортсменами, которые раньше имели к нему отношение. Мы не являемся организаторами соревнований, а всего лишь предоставляем площадку, где проходят старты и воспрепятствовать его приходу мы не можем. Но нас волнует, как нам поступать в дальнейшем, если что-то подобное опять случится».

Федерация легкой атлетики Челябинской области, которая проводила зимний чемпионат Уральского округа, также не может контролировать посетителей соревнований. «Вход был свободный, аккредитаций никаких не проводилось, — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС главный тренер сборной Челябинской области Александр Колесников. — Проводящая эти соревнования Федерация легкой атлетики Челябинской области не может контролировать вход в манеж и на сами соревнования. Мы сосредоточены только на проведении самого турнира. Одновременно происходит огромное количество событий, и следить за тем, кто находится в манеже, нет никакой возможности».

Казарин, представитель свердловской легкой атлетики, является тренером олимпийской чемпионки 2012 года в беге на 800 метров Марии Савиновой и бронзового призера тех же соревнований Екатерины Поистоговой, которые также в настоящее время лишены возможности выходить на старт.