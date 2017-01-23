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23 января 2017, 11:12 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Финалистка ОИ-2016 легкоатлетка Сойерс приняла участие в шоу «Голос» в Великобритании

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Финалистка Олимпиады-2016 британская прыгунья в длину Джазмин Сойерс приняла участие в шоу «Голос» в Великобритании.

Сойерс выступила с компиляцией из нескольких песен. В конце исполнения один из наставников все же нажал на кнопку.

Сойерс, которой в мае исполнится 23 года, в 2016 году становилась серебряным призером чемпионата Европы. В 2012 году она выиграла серебро Юношеских Олимпийских игр в Австрии в бобслее. На Играх-2016 в Рио заняла восьмое место в прыжках в длину в финале.
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