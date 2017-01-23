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23 января 2017, 11:09 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

ВФЛА: Еще 6 легкоатлетов подали заявки в IAAF на участие в международных стартах

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Очередные индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах подали обладательница золота командного чемпионата Европы-2015 в метании диска Екатерина Строкова, серебряный призер чемпионата Европы-2012 в толкании ядра Ирина Тарасова, спринтер Кристина Сивкова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина, а также Екатерина Ивонина, специализирующаяся на стипль-чезе, сообщила агентству «Р-Спорт» референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

<em>МОСКВА 23 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов.</em> Очередные индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) на участие в международных турнирах подали обладательница золота командного чемпионата Европы-2015 в метании диска Екатерина <span class=error>Строкова</span> серебряный призер чемпионата Европы-2012 в толкании ядра Ирина <span class=error>Тарасова</span> спринтер Кристина <span class=error>Сивкова</span> прыгуны с шестом Илья <span class=error>Мудров</span> и Ольга <span class=error>Муллина</span> а также Екатерина <span class=error>Ивонина</span> специализирующаяся на <nobr>стипль-чезе</nobr> сообщила агентству Р-Спорт референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) Мария Трущенкова. Увеличить
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Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки ранее отправили действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина, чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков, а также прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегуньи Анастасия Калина и Елена Коробкина.

«Индивидуальные заявки в IAAF через ВФЛА подали Екатерина Строкова, Ирина Тарасова, Илья Мудров, Ольга Муллина, Кристина Сивкова и Екатерина Ивонина », — сказала Трущенкова по телефону.
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