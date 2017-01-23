Тренер: Исключение ходока Головина из пула тестирования IAAF не связано с допингом

28-летний легкоатлет из Подмосковья Головин на летнем чемпионате России, который проходил в июне в Чебоксарах, на дистанции 20 км занял четвертое место. На зимнем первенстве страны в Сочи спортсмен стал обладателем бронзовой медали на этой же дистанции.

«Мы в свое время были удивлены самому факту включения этого спортсмена в пул IAAF, — заметил собеседник ТАСС. — Он не входил в число элитных спортсменов, никогда не выступал на международных соревнованиях и не был ранее замешан в допинговых скандалах. Как и сейчас, впрочем. Видимо, IAAF сейчас поняла, что поторопилась с включением этого ходока в свой пул и удалила его фамилию».

В настоящее время в пул допинг-тестирования IAAF входит 61 российский спортсмен. Все спортсмены, включенные в пул тестирования IAAF, обязаны соблюдать требования по предоставлению информации о своем местонахождении в соответствии с антидопинговыми правилами IAAF, ежеквартально отправлять информацию о своем местонахождении в указанный период. По правилам спортсмены должны находиться по тем адресам, о которых они уведомили, в указанное время.

Каждый спортсмен пула IAAF может быть проверен по решению организации в любой момент.