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https://sport.mail.ru/news/athletics/28516711/
23 января 2017, 10:16 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Тренер: Исключение ходока Головина из пула тестирования IAAF не связано с допингом

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала свой новый пул допинг-тестирования, в котором не нашлось места подмосковному ходоку Алексею Головину, еще неделю назад находившемуся в таком списке. Как сказал ТАСС представитель тренерского штаба сборной России, это исключение не связано с допингом.

28-летний легкоатлет из Подмосковья Головин на летнем чемпионате России, который проходил в июне в Чебоксарах, на дистанции 20 км занял четвертое место. На зимнем первенстве страны в Сочи спортсмен стал обладателем бронзовой медали на этой же дистанции.

«Мы в свое время были удивлены самому факту включения этого спортсмена в пул IAAF, — заметил собеседник ТАСС. — Он не входил в число элитных спортсменов, никогда не выступал на международных соревнованиях и не был ранее замешан в допинговых скандалах. Как и сейчас, впрочем. Видимо, IAAF сейчас поняла, что поторопилась с включением этого ходока в свой пул и удалила его фамилию».

В настоящее время в пул допинг-тестирования IAAF входит 61 российский спортсмен. Все спортсмены, включенные в пул тестирования IAAF, обязаны соблюдать требования по предоставлению информации о своем местонахождении в соответствии с антидопинговыми правилами IAAF, ежеквартально отправлять информацию о своем местонахождении в указанный период. По правилам спортсмены должны находиться по тем адресам, о которых они уведомили, в указанное время.

Каждый спортсмен пула IAAF может быть проверен по решению организации в любой момент.
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