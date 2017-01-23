Тренер: Исключение ходока Головина из пула тестирования IAAF не связано с допингом
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала свой новый пул
допинг-тестирования, в котором не нашлось места подмосковному ходоку Алексею Головину, еще неделю назад находившемуся в таком списке. Как сказал ТАСС представитель тренерского штаба сборной России, это исключение не связано с допингом.
28-летний легкоатлет из Подмосковья Головин на летнем чемпионате России, который проходил в июне в Чебоксарах, на дистанции 20 км занял четвертое место. На зимнем первенстве страны в Сочи спортсмен стал обладателем бронзовой медали на этой же дистанции.
«Мы в свое время были удивлены самому факту включения этого спортсмена в пул IAAF, — заметил собеседник ТАСС. — Он не входил в число элитных спортсменов, никогда не выступал на международных соревнованиях и не был ранее замешан в допинговых скандалах. Как и сейчас, впрочем. Видимо, IAAF сейчас поняла, что поторопилась с включением этого ходока в свой пул и удалила его фамилию».
В настоящее время в пул
Каждый спортсмен пула IAAF может быть проверен по решению организации в любой момент.
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