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23 января 2017, 10:43 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Свердловский Минспорт проверит информацию о тренере Казарине

Владимир Казарин стал героем пятого фильма телеканала ARD о допинге.

Владимир <span class=error>Казарин</span> стал героем пятого фильма телеканала ARD о допинге. Увеличить
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области проверит информацию о тренере нижнетагильского легкоатлетического клуба «Спутник» Владимире Казарине, которая была озвучена в пятом фильме немецкого телеканала ARD о допинговых проблемах в российском спорте. Об этом ТАСС сообщил областной министр спорта Леонид Рапопорт.

«Я попросил Федерацию легкой атлетики Свердловской области подготовить мне детальную информацию по тем фактам, которые были изложены и представлены в этом фильме. В настоящее время Казарин работает в спортивном клубе “Спутник” в Нижнем Тагиле. Только после проверки я смогу принять какое-то решение, так как прежде чем вынести суровое наказание, я должен располагать какими-то фактами», — сказал Рапопорт.

Он добавил, что появилась информация о том, что легкоатлетка Мария Савинова говорила про Казарина. «Сейчас все эти данные мы будем детально изучать и разбираться», — подчеркнул Рапопорт.

О фильме

Немецкий телеканал ARD 22 января представил пятый по счету фильм о допинговых проблемах в российском спорте. Новым информатором немецкого телеканала стал легкоатлет Андрей Дмитриев, который заявил о массовых случаях нарушения антидопинговых правил в России. Легкоатлет в интервью ARD сообщил о том, что в России до сих пор работают тренеры, которые были замешаны в неоднократном нарушении антидопинговых правил, включая одного из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года Владимира Казарина.

В декабре 2014 года ARD выпустил фильм, в котором утверждалось, что российские легкоатлеты принимали допинг. В роли главных обличителей в нем выступила российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий.

После публикации первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена легкоатлетка Кристина Угарова вместе с олимпийской чемпионкой 2012 года в беге на 800 метров Марией Савиновой, бронзовым призером Игр-2012 на той же дистанции Екатериной Поистоговой и Анастасией Баздыревой были отстранены от участия в соревнованиях.

По данным авторов фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией WADA расследования Всероссийская федерация легкой атлетики в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не допустили к участию в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии.
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