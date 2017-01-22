Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике

Андрея Дмитриева уже называют предателем. Хотя его появление, на самом деле, крайне положительный факт, который поможет нам выполнить одно из самых трудных требований международной федерации для возвращения на мировую арену.

Андрей Дмитриев — бегун на средние дистанции довольно средней руки, лишь однажды становившийся победителем командного чемпионата России. Героем фильма Зеппельта он стал по собственной инициативе — опубликовал запись в блоге, а также написал письмо немецкому журналисту. О съемках фильма Дмитриев еще давно рассказал в том же блоге, то есть своего сотрудничества с Зеппельтом он изначально не скрывал. Как и того, что немецкое телевидение лишь компенсировало ему расходы на проезд и проживание в Алма-Ате, где проходили съемки — всего на сумму около 500 евро. Ни о каких других вознаграждениях речи не шло.

Андрей ДМИТРИЕВ (справа) и Хайо ЗЕППЕЛЬТ. Фото ARD Спорт-Экспресс

Пожалуй, единственное, что позволяет считать Дмитриева информатором, а не просто легкоатлетом, который согласился дать интервью и порассуждать об абстрактных проблемах — это факт съемок скрытой камерой тренера Владимира Казарина. И то, камеру можно назвать скрытой довольно условно. Судя по фильму, Дмитриев снимал с трибуны легкоатлетического манежа в Челябинске, в то время как Казарин работал со своими спортсменами. Дмитриев не скрывался, просто Казарин вполне понятно не обращал на него никакого внимания.

Напомним, на данный момент, этот специалист временно отстранен от работы по подозрению в распространении допинга, а его лучшая ученица — олимпийская чемпионка Лондона Мария Савинова — также лишена права выступать. И Казарин, и Савинова обратились с исками в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но решения по ним пока нет. Для Казарина, сам факт работы, как минимум, с действующим членом сборной России Артемом Денмухаметовым — явное нарушение условий отстранения. В отличие от сомнительной истории с силуэтом в автобусе тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, на записи Дмитриева четко видно лицо Казарина, а также то, что он именно работает со спортсменами, а не просто проходил мимо и заглянул в манеж повидать старых знакомых.

Итак, чем же грозит России появление Дмитриева? Генеральный директор ИААФ Оливье Гер в интервью Зеппельту заявил, что если съемки Казарина настоящие, то это явное нарушение критериев для восстановления членства федерации. Рабочая группа, которая встретится с Дмитриевым уже в этот вторник, наверняка проверит все досконально. А также примет к сведению всю информацию от бегуна, который называет и другие фамилии дисквалифицированных и отстраненных тренеров, продолжающих работать со сборной командой.

С другой стороны, для людей «в теме», ничего нового Дмитриев не рассказал. Если Казарин открыто в центральном городском манеже работает с членами сборной России, его появление в фильме Зеппельта — дело времени. В конце концов, немцу ничто не мешало самому приехать на сбор команды и увидеть собственными глазами. В этом смысле, съемки Дмитриева — это совсем другое, чем частные разговоры и беседы «по душам» с подругами по команде, которые предоставила Зеппельту чета Степановых.

И тут мы подходим, пожалуй, к главной возможности, которую открыл для России Андрей Дмитриев. Появление в стране института информаторов — один из основных критериев, который выдвинули к России как ИААФ, так и ВАДА. И вот появился Дмитриев: в отличие от Степановой, никогда на допинге не попадавшийся и не собирающийся покидать родную страну. Он не употреблял запрещенных веществ, не получил никаких выгод для себя лично, не просил политического убежища и не подставил собственных друзей.

Оставим в стороне Степановых, общественное мнение по которым уже не изменишь ничем. Но чем плох Дмитриев? Что мешает руководителям Всероссийской федерации легкой атлетики открыто приветствовать его появление, тем самым показав, что институт информаторов в России формируется, и критерии ИААФ выполняются? Вместо этого мы пока видим очередную волну негатива от действующих и бывших спортсменов. Руководители пока молчат. Будем надеяться, обдумывают, как наилучшим образом распорядиться полученной от Дмитриева информацией.

Наталья Марьянчик