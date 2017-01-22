Шляхтин призвал спокойно относиться к «сериалу Зеппельта» про допинг в России
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спор, Елена Дьячкова. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил агентству «Р-Спорт», что к расследованиям проблем с допингом в российском спорте немецким журналистом Хайо Зеппельтом надо относиться спокойно, назвав его фильмы и сюжеты «сериалом».
Немецкий телеканал ARD с 2014 года выпустил серию документальных фильмов и сюжетов, в которых утверждается о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В воскресенье в рамках еженедельного спортивного обозрения на телеканале вышел новый сюжет с интервью с российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым, который заявил, что российская легкая атлетика
Он также предоставил немецкому телеканалу видеозапись, сделанную 12 января, на которой якобы временно отстраненный IAAF тренер Владимир Казарин работает со спортсменами в Челябинске. По словам Дмитриева, в России есть и другие специалисты, которые не могут работать без допинга.
«Это сериал Зеппельта, поэтому к нему надо спокойно относиться», — сказал Шляхтин по телефону.
Комиссия WADA в ноябре 2015 года рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года, которые были сокрыты IAAF и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), пожизненно отстранить тренера Казарина. Позже IAAF направила его дело на рассмотрение CAS, слушание прошло в сентябре, однако решение до сих пор не было опубликовано.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter