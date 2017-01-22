Шляхтин призвал спокойно относиться к «сериалу Зеппельта» про допинг в России

Немецкий телеканал ARD с 2014 года выпустил серию документальных фильмов и сюжетов, в которых утверждается о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В воскресенье в рамках еженедельного спортивного обозрения на телеканале вышел новый сюжет с интервью с российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым, который заявил, что российская легкая атлетика по-прежнему зависима от допинга.

Он также предоставил немецкому телеканалу видеозапись, сделанную 12 января, на которой якобы временно отстраненный IAAF тренер Владимир Казарин работает со спортсменами в Челябинске. По словам Дмитриева, в России есть и другие специалисты, которые не могут работать без допинга.

«Это сериал Зеппельта, поэтому к нему надо спокойно относиться», — сказал Шляхтин по телефону.

Комиссия WADA в ноябре 2015 года рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года, которые были сокрыты IAAF и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), пожизненно отстранить тренера Казарина. Позже IAAF направила его дело на рассмотрение CAS, слушание прошло в сентябре, однако решение до сих пор не было опубликовано.