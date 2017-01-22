Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28513385/
22 января 2017, 21:40 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин призвал спокойно относиться к «сериалу Зеппельта» про допинг в России

МОСКВА, 22 янв — Р-Спор, Елена Дьячкова. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил агентству «Р-Спорт», что к расследованиям проблем с допингом в российском спорте немецким журналистом Хайо Зеппельтом надо относиться спокойно, назвав его фильмы и сюжеты «сериалом».

Немецкий телеканал ARD с 2014 года выпустил серию документальных фильмов и сюжетов, в которых утверждается о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В воскресенье в рамках еженедельного спортивного обозрения на телеканале вышел новый сюжет с интервью с российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым, который заявил, что российская легкая атлетика по-прежнему зависима от допинга.

Он также предоставил немецкому телеканалу видеозапись, сделанную 12 января, на которой якобы временно отстраненный IAAF тренер Владимир Казарин работает со спортсменами в Челябинске. По словам Дмитриева, в России есть и другие специалисты, которые не могут работать без допинга.

«Это сериал Зеппельта, поэтому к нему надо спокойно относиться», — сказал Шляхтин по телефону.

Комиссия WADA в ноябре 2015 года рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года, которые были сокрыты IAAF и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), пожизненно отстранить тренера Казарина. Позже IAAF направила его дело на рассмотрение CAS, слушание прошло в сентябре, однако решение до сих пор не было опубликовано.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

ARD представил фильм о допинге в РФ с информатором Дмитриевым

ARD представил фильм о допинге в РФ с информатором Дмитриевым

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Немецкий телеканал ARD представил новый фильм о допинге в российском спорте с заявлениями информатора бегуна Андрея Дмитриева о тренере легкоатлетов Владимире Казарине, в отношении которого проводится расследование.
Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной