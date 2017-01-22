ARD представил фильм о допинге в РФ с информатором Дмитриевым

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года, которые были сокрыты Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), пожизненно отстранить ряд российских легкоатлеток, а также тренеров, среди которых был и Казарин. Позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушание прошло в сентябре, однако решение до сих пор не было опубликовано.

В воскресенье телеканал ARD представил 10-минутный фильм, в котором показаны сделанные Дмитриевым на скрытую камеру записи. На кадрах, которые датированы 12-м января 2017 года, показан человек, похожий на Казарина, который, по утверждению Дмитриева, работает в Челябинске с российским бегуном Артемом Денмухаметовым. Также Дмитриев назвал фамилию тренера Сергея Епишина и двух других специалистов, имена которых были заглушены в эфире. «Они, безусловно, работают с допингом, они без него не могут», — заявил Дмитриев.

После появления информации о Казарине глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил агентству «Р-Спорт», что организация приняла все меры после отстранения от работы тренера, а Дмитриев в новом фильме «раздувает ситуацию». «ВФЛА разобралась с этой ситуацией еще в прошлом году, меры были оперативно приняты. Были проинформированы все вертикали власти — региональная федерация, региональное министерство и сборная России. Они ездили за свой счет, и это на сегодняшний день никто не запрещает. Более того, временное отстранение не несет никакой юридической ответственности с точки зрения правовых наказаний. Эта ситуация в большей степени раздута господином Дмитриевым», — сказал Шляхтин.

Немецкий телеканал ARD в период с 2014 года выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт. Позднее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил «Р-Спорт», что в России «обиженных хватает», поэтому Зеппельт может снять еще хоть 50 серий своих фильмов.