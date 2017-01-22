ВФЛА готова представить доказательства соблюдения правил отстранения тренера Казарина

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Очередной фильм немецкого телеканала АРД о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике был показан в воскресенье. Одним из информаторов авторов сюжета стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. По его словам, отстраненные от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин — один из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года.

«Если отстраненные тренеры сборы и проводили, то организованы они были на их личные деньги. Им ничто не мешает арендовать гостиницу и тренировать там, где им понравится. Если у комиссии ИААФ возникнут вопросы, то у нас есть все документы по временным отстранениям, включая Казарина. В списках есть все имена, кто ездил на сборы, жил в гостинице. Их там нет», — сказал Шляхтин.

Встреча с ИААФ

Руководство ВФЛА 23—24 января проведет в Москве встречу с рабочей группой ИААФ во главе с Руне Андерсеном по вопросам выполнения критериев для восстановления членства в международной федерации.

«Все отстраненные тренеры были сняты со ставок, федерация и государство не имеют никакого отношения к учебно-тренировочному процессу, который они могли организовывать. За свои деньги они могут поехать в любую страну, в те же США. Заплатить там несколько долларов за аренду стадиона и тренировать. И там никто не спросит, кто такой Казарин», — подчеркнул Шляхтин.

В декабре 2014 года АРД выпустил первый фильм о допинге в российской легкой атлетике. В роли главных обличителей в нем выступила российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий. По данным авторов фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией Всемирного антидопинового агентства (ВАДА) расследования ВФЛА в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не допустили до Олимпийских игр 2016 года в Бразилии.