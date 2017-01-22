Гендиректор ИААФ: Если кадры, снятые Дмитриевым — правда, то ВФЛА не выполнила критерии ИААФ
Генеральный директор ИААФ Оливье Гер в новом фильме немецкого журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте выразил обеспокоенность тем, что ВФЛА не смогла выполнить критерии ИААФ для восстановления членства организации.
Также в новом фильме ARD, который выйдет сегодня, будет сказано, что в понедельник в Москву отправится специальная рабочая группа ИААФ.
— Если на заснятых кадрах действительно отстраненные тренеры, значит ВФЛА не выполнила критерии ИААФ, — подчеркнул Гер. — А выполнение этих критериев было обязательным для восстановления членства и допуска российских спортсменов до международных стартов.
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