Также в новом фильме ARD, который выйдет сегодня, будет сказано, что в понедельник в Москву отправится специальная рабочая группа ИААФ.

— Если на заснятых кадрах действительно отстраненные тренеры, значит ВФЛА не выполнила критерии ИААФ, — подчеркнул Гер. — А выполнение этих критериев было обязательным для восстановления членства и допуска российских спортсменов до международных стартов.