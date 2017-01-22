Шляхтин: ВФЛА приняла все меры после отстранения Казарина, Дмитриев раздул ситуацию

Дмитриев в новом фильме телеканала ARD якобы предоставляет снятые им скрытой камерой кадры, как временно отстраненный по допинговому делу Казарин продолжает работу в Челябинске 12 января с бегуном на 400 м Артемом Денмухаметовым. Также в анонсе фильма приводятся слова генерального директора Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Оливье Жера, который заявляет, что «Если на видео действительно присутствует тренер, который временно отстранен IAAF, тогда ВФЛА должна соблюдать это отстранение. Поэтому ВФЛА не выполняет условия по восстановлению».

«ВФЛА разобралась с этой ситуацией еще в прошлом году, меры были оперативно приняты. Были проинформированы все вертикали власти — региональная федерация, региональное министерство и сборная России. Они ездили за свой счет, и это на сегодняшний день никто не запрещает. Более того, временное отстранение не несет никакой юридической ответственности с точки зрения правовых наказаний. Эта ситуация в большей степени раздута господином Дмитриевым», — сказал Шляхтин корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Тем не менее, после решения IAAF мы исключили его от всех финансовых составляющих — учебно-тренировочных сборов, рабочих ставок, зарплаты и так далее. Человек взял свои деньги и поехал куда угодно. Он мог поехать в сборной США на один стадион тренироваться, заплатить аренду и работать там с кем угодно», — добавил он.

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года, которые были сокрыты IAAF и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), пожизненно отстранить тренера Владимира Казарина. Позже IAAF направила его дело на рассмотрение CAS, слушание прошло в сентябре, однако решение до сих пор не было опубликовано.