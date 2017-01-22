Информатор ARD Дмитриев: Отстраненный тренер легкоатлетов Казарин продолжает работать

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Олимпийскими играми 2012 года, которые были сокрыты Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), пожизненно отстранить ряд российских легкоатлеток, а также тренеров, среди которых был и Казарин. Позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушание прошло в сентябре, однако решение до сих пор не было опубликовано.

На официальном сайте спортивной редакции ARD в воскресенье был опубликован анонс нового фильма о допинге в российском спорте, героем которого является Дмитриев. Россиянин якобы предоставил каналу съемку скрытой камерой, на которой Казарин 12 января 2017 года работает в Челябинске с российским бегуном Артемом Денмухаметовым.

«Они, безусловно, работаю с допингом, и они не могут тренироваться без допинга», — заявляет Дмитриев, по словам которого «Казарин — не самая крупная рыба». «Я вижу, что тренеры, которые, безусловно, работали с допингом, все еще продолжают работать, как и спортсмены», — отмечает он.

Также приводятся слова генерального директора IAAF Оливье Жера, который отмечает: «Если на видео действительно присутствует тренер, который временно отстранен IAAF, тогда ВФЛА должна соблюдать это отстранение. Поэтому ВФЛА не выполняет условия по восстановлению». Он также добавил, что вопрос Казарина будет одним из основных для рабочей группы IAAF, которая прибудет в Москву в понедельник.

Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт. Новый фильм Зеппельта и ARD выйдет в воскресенье.