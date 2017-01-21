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https://sport.mail.ru/news/athletics/28506343/
21 января 2017, 18:06 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Мутко заявил, что ничего не знает о информаторе телеканала ARD бегуне Андрее Дмитриеве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко не знаком с бегуном Андреем Дмитриевым, ставшим информатором немецкого телеканала ARD в новом фильме о допинге в России. Об этом он сообщил журналистам.

Лучшим результатом бегуна в карьере является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. Увеличить
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Очередной фильм ARD о допинговых нарушениях в российском спорте будет показан в воскресенье. Дмитриев стал одним из его героев.

«Для нас понятно, зачем и почему делают эти фильмы, — сказал Мутко. — Перед какими-то ключевыми решениями всегда будут такие фильмы, по нам будут пытаться нанести удар. Что касается Дмитриева, то я даже не знаю, кто это такой».

Лучшим результатом бегуна в карьере является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году.

Очередное заседание рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций состоится в России 23—24 января.
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