Мутко заявил, что ничего не знает о информаторе телеканала ARD бегуне Андрее Дмитриеве
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко не знаком с бегуном Андреем Дмитриевым, ставшим информатором немецкого телеканала ARD в новом фильме о допинге в России. Об этом он сообщил журналистам.
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Очередной фильм ARD о допинговых нарушениях в российском спорте будет показан в воскресенье. Дмитриев стал одним из его героев.
«Для нас понятно, зачем и почему делают эти фильмы, — сказал Мутко. — Перед
Лучшим результатом бегуна в карьере является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году.
Очередное заседание рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций состоится в России
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