Мутко заявил, что ничего не знает о информаторе телеканала ARD бегуне Андрее Дмитриеве

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Очередной фильм ARD о допинговых нарушениях в российском спорте будет показан в воскресенье. Дмитриев стал одним из его героев.

«Для нас понятно, зачем и почему делают эти фильмы, — сказал Мутко. — Перед какими-то ключевыми решениями всегда будут такие фильмы, по нам будут пытаться нанести удар. Что касается Дмитриева, то я даже не знаю, кто это такой».

Лучшим результатом бегуна в карьере является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году.