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21 января 2017, 14:46 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Совет IAAF в феврале рассмотрит вопрос участия юных атлетов РФ в международных стартах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на своем ближайшем заседании, которое состоится 6 февраля, рассмотрит вопрос возможности участия членов юношеских сборных России в международных стартах в условиях, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) временно лишена членства в IAAF. Об этом сообщил ТАСС член совета IAAF и президиума ВФЛА Михаил Бутов.

Член совета IAAF и президиума ВФЛА Михаил Бутов заявил что спортсменов юношеского возраста и ветеранов однозначно никак нельзя отнести к профессионалам. Увеличить
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Бутов в ноябре прошлого года написал письмо членам совета с просьбой отдельным вопросом на декабрьском заседании рассмотреть возможность участия в международных соревнованиях без каких-либо дополнительных условий юношей до 15 лет и ветеранов.

«Эти мои предложения были озвучены на декабрьском совете IAAF, но тогда приняли решение вернуться к ним в феврале на следующем заседании, — заметил Бутов. — Допускаю, что причиной переноса было желание коллег дождаться второго доклада Макларена. Не исключаю также, что они посчитали правильным не торопиться и уделить больше времени изучению моих предложений, поэтому перенесли его рассмотрение на следующее заседание».

Собеседник ТАСС подчеркнул, что спортсменов юношеского возраста и ветеранов однозначно никак нельзя отнести к профессионалам. «Их нужно закрепить в этом статусе, и пусть они участвуют в турнирах без всяких ограничений, — считает Бутов. — Что касается тех же юношей, то выполнить полноценно критерии IAAF, касающиеся допинга, тут весьма проблематично. Состав команд меняется не каждый год, а из месяца в месяц — спортсмен в феврале еще из себя ничего не представлял, а к июню может оказаться вполне дееспособным».

Член президиума ВФЛА считает правильным, что российским судьям также нужно беспрепятственно работать на международных соревнованиях. «Во-первых, сейчас они теряют свою квалификацию. Во-вторых, IAAF всегда придерживалась позиции, что если человек является членом какой-то структуры IAAF, то он представляет не свою страну, а именно этот международный орган», — подытожил Бутов.

В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Спортсмены, соответствующие определенным критериям, могут получить разрешение от IAAF на участие в международных стартах только после одобрения их индивидуальных заявок.
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