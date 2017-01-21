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21 января 2017, 12:42 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Жуков считает нормальным намерение легкоатлетов РФ выступать под нейтральным флагом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что считает нормальным намерение некоторых легкоатлетов РФ выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Жуков считает нормальным намерение легкоатлетов РФ выступать под нейтральным флагом - Фото Увеличить
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«Нашим спортсменам, и ведущим легкоатлетам в том числе, нужно выступать на международных соревнованиях. Если спортсмен не участвует в главных соревнованиях, он, естественно, просто теряет квалификацию, теряет рейтинг, возможность отбора на крупнейшие международные соревнования», — сказал Жуков журналистам в кулуарах съезда «Единой России».

«Поэтому это нормально. Ненормально то, что наша Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не восстановлена в правах», — подчеркнул президент ОКР. «Они выполнили все требования, которые были со стороны международной федерации, тем не менее, этот процесс затягивается», — отметил он.
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