Жуков считает нормальным намерение легкоатлетов РФ выступать под нейтральным флагом

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«Нашим спортсменам, и ведущим легкоатлетам в том числе, нужно выступать на международных соревнованиях. Если спортсмен не участвует в главных соревнованиях, он, естественно, просто теряет квалификацию, теряет рейтинг, возможность отбора на крупнейшие международные соревнования», — сказал Жуков журналистам в кулуарах съезда «Единой России».

«Поэтому это нормально. Ненормально то, что наша Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не восстановлена в правах», — подчеркнул президент ОКР. «Они выполнили все требования, которые были со стороны международной федерации, тем не менее, этот процесс затягивается», — отметил он.