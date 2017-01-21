Шляхтин возглавил комитет ходьбы ВФЛА, так как этот вид «требует ручного управления»
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил агентству «Р-Спорт», что сам возглавил комитет спортивной ходьбы федерации, поскольку этот вид требует ручного управления.
В последние годы сразу несколько российских ходоков, среди которых олимпийские чемпионы Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин, были дисквалифицированы за употребление допинга. Тренер мордовского центра Виктор Чегин был пожизненно дисквалифицирован.
«Я возглавил комитет ВФЛА по спортивной ходьбе. Это очень больной вопрос, и он требует ручного управления», — сказал Шляхтин по телефону.
В пятницу в Москве прошло заседание президиума ВФЛА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter