Шляхтин возглавил комитет ходьбы ВФЛА, так как этот вид «требует ручного управления»

В последние годы сразу несколько российских ходоков, среди которых олимпийские чемпионы Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин, были дисквалифицированы за употребление допинга. Тренер мордовского центра Виктор Чегин был пожизненно дисквалифицирован.

«Я возглавил комитет ВФЛА по спортивной ходьбе. Это очень больной вопрос, и он требует ручного управления», — сказал Шляхтин по телефону.

В пятницу в Москве прошло заседание президиума ВФЛА.