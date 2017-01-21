Балахничев: Подобные «Икару» фильмы прекратят снимать, если РФ определится с позицией

В пятницу на кинофестивале «Санденс» в США состоялась премьера фильма «Икар», в котором бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

«Все это закончится, когда мы выработаем понятную политику и будем ее реализовывать как в отношении антидопинга, так и в отношении претензий, которые мы получаем со стороны зарубежных коллег и ведущих организаций, особенно WADA. WADA это такой острый инструмент, который можно использовать в бою против любой страны с неизменным успехом, сейчас он направлен на нас. Тем не менее мы должны сейчас выполнить те требования, которые есть к нам, и изменить отношение к допингу в России», — сказал Балахничев по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт», отвечая на вопрос, есть ли шанс на то, что подобные фильмы и сюжеты перестанут появляться на зарубежном телевидении в таком объеме, как это было в последние несколько лет.

«Насколько я понимаю, ничего в этом фильме нового не появилось, это все старые перепевы, более эмоционально и художественно поданные, но этот фильм может вызвать интерес простой аудитории на Западе к скандалам. Из нас опять пытаются сделать всемирное зло, хотя направь комиссию (Ричарда) Макларена против американского или британского спорта, уверяю вас, будут найдены такие же нарушения», — добавил он.

Американское издание New York Times в мае 2016 года опубликовало высказывания Родченкова, который утверждал, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали в Сочи, были частью «допинговой программы» России, направленной на доминирование на домашних Играх-2014. По итогам расследования комиссия WADA обвинила Россию в существовании государственной системы, скрывающей применение допинга атлетами. В июле Виталий Мутко, занимавший на тот момент пост министра спорта РФ, заявил, что злоупотребления Родченкова на посту главы московской антидопинговой лаборатории нельзя приравнивать к государственной политике в области спорта.