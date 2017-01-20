Российская легкоатлетка рассказала о давлении со стороны WADA

По словам Баздыревой, авторы этого фильма, а также авторы расследований применения допинга в России, не дают возможности высказать свою точку зрения российской стороне. В качестве примера Баздырева привела инцидент, случившийся во время чемпионата Европы 2015 года.

«В 2015 году на чемпионате Европы в Праге меня пытались запереть в комнате с тремя работниками WADA. Не знаю, фактическими на тот момент или уже отошедшими от дел. Я несколько раз просила их представиться, они отказались. Но это полбеды, после на меня пытались надавить и устроить допрос, применив физическую силу. Хотя я вообще не имела понятия, о чём со мной пытаются побеседовать такими методами. Но самое смешное даже не это… После, в докладе WADA я была охарактеризована как “агрессивная и не идущая на контакт”. То есть три молодых бугая без объяснения причин пытаются затащить девушку в какую-то комнату в одной из европейских столиц, а я агрессивная… Мне просто страшно в тот момент было!», — рассказала спортсменка в интервью RT.

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор первого фильма о допинге в России, анонсировал выход в воскресенье второй картины. Для подготовки материалов для этого фильма Зеппельт в том числе обратился и к Баздыревой.

«На днях мне пришло письмо от немецкого журналиста. Это был своего рода ультиматум. Мне дали время до 10 часов утра 21 января, чтобы ответить на конкретные вопросы. Я поинтересовалась у автора, на каком основании он интересуется моей личной жизнью и почему я обязана уложиться в срок. Он ответил, что это якобы обычное журналистское расследование и он заинтересован в моей интерпретации известных ARD фактов. Сначала думала оставить без ответа. Но потом посчитала это неправильным. Молчание могли бы использовать против из серии “русские затаились как партизаны, значит, они в самом деле виноваты”. Хотя, опасаюсь, в финальную редакцию фильма все равно попадет только то, что нужно им», — сказала спортсменка.

Главным информатором Зеппельта для нового фильма стал российский бегун Андрей Дмитриев. По утверждению спортсмена, в сборной России по легкой атлетике более 90% спортсменов употребляют допинг. В том числе применяет допинг и прыгунья в длину Дарья Клишина, единственная спортсменка, представлявшая Россию на летней Олимпиаде в Рио.

Анастасия Баздырева за свою карьеру выигрывала золото и бронзу чемпионата России. Также она заняла первое место на командном чемпионате России. В 2015 году WADA рекомендовало пожизненно дисквалифицировать спортсменку как одну из фигуранток допингового скандала в российской легкой атлетике.