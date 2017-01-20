ВФЛА поддерживает возможность россиян выступать в качестве нейтральных спортсменов

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«Хотим пояснить, что и ранее на подобных соревнованиях атлет не представлял страну, а соревновался лично, приглашением на соревнования и командированием занимался его агент (менеджер), а не федерация», — говорится в сообщении ВФЛА.

«В настоящее время ВФЛА проводит урегулирование правовых и организационных вопросов с IAAF и Минспортом РФ по механизму участия спортсменов в нейтральном статусе на официальных соревнованиях», — сообщает пресс-служба ВФЛА.