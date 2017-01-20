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https://sport.mail.ru/news/athletics/28500299/
20 января 2017, 20:12 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА поддерживает возможность россиян выступать в качестве нейтральных спортсменов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью поддерживает возможность, предоставленную Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) спортсменам России в период временного исключения ВФЛА из IAAF, соревноваться на международных однодневных коммерческих соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

В настоящее время ВФЛА проводит урегулирование правовых и организационных вопросов с IAAF и Минспортом РФ. Увеличить
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«Хотим пояснить, что и ранее на подобных соревнованиях атлет не представлял страну, а соревновался лично, приглашением на соревнования и командированием занимался его агент (менеджер), а не федерация», — говорится в сообщении ВФЛА.

«В настоящее время ВФЛА проводит урегулирование правовых и организационных вопросов с IAAF и Минспортом РФ по механизму участия спортсменов в нейтральном статусе на официальных соревнованиях», — сообщает пресс-служба ВФЛА.

В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за приостановления членства ВФЛА в IAAF. Спортсмены могут получить разрешение от IAAF на участие в международных стартах только после одобрения их индивидуальных заявок. При этом до восстановления членства ВФЛА они не смогут представлять Россию. Заявки на участие в соревнованиях под нейтральным флагом подали пять легкоатлетов, в числе которых чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина.
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