ВФЛА поддерживает возможность россиян выступать в качестве нейтральных спортсменов
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью поддерживает возможность, предоставленную Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) спортсменам России в период временного исключения ВФЛА из IAAF, соревноваться на международных однодневных коммерческих соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Об этом сообщает
пресс-служба ВФЛА.
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«Хотим пояснить, что и ранее на подобных соревнованиях атлет не представлял страну, а соревновался лично, приглашением на соревнования и командированием занимался его агент (менеджер), а не федерация», — говорится в сообщении ВФЛА.
«В настоящее время ВФЛА проводит урегулирование правовых и организационных вопросов с IAAF и Минспортом РФ по механизму участия спортсменов в нейтральном статусе на официальных соревнованиях», — сообщает
В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях
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