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20 января 2017, 18:07 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Бегун Дмитриев заявил, что назвал в фильме ARD тренеров, замешанных в допинге

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Герой нового фильма ARD российский бегун Андрей Дмитриев заявил, что назвал на камеру имена тренеров, замешанных в допинге и продолжающих работать в России.

Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт. Новый фильм Зеппельта и ARD выйдет в воскресенье.

«Проблема очень глубокая, и некоторые её корни просто уходят в регионы и на периферию, куда новому руководству ВФЛА дотянуться нелегко. А вот старые кумовские связи там хорошо налажены и продолжают работать. Известные тренеры-доперы также продолжают работать. Я назвал на камеру некоторые известные всем имена тренеров. Их спортсмены продолжают быть, или претендовать на место в сборной. Некоторые подают индивидуальные заявки на международные старты», — сказал Дмитриев, чьи слова приводит skirun.ru.
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Дмитриев заявил, что стал героем фильма ARD не за деньги и сбегать на Запад не будет

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Российский бегун победитель командного чемпионата России Андрей Дмитриев заявил, что стал одним из информаторов в новом фильме Хайо Зеппельта и немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте не ради денег и что не собирается искать политического убежища на Западе.
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