Бегун Дмитриев заявил, что назвал в фильме ARD тренеров, замешанных в допинге

Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт. Новый фильм Зеппельта и ARD выйдет в воскресенье.

«Проблема очень глубокая, и некоторые её корни просто уходят в регионы и на периферию, куда новому руководству ВФЛА дотянуться нелегко. А вот старые кумовские связи там хорошо налажены и продолжают работать. Известные тренеры-доперы также продолжают работать. Я назвал на камеру некоторые известные всем имена тренеров. Их спортсмены продолжают быть, или претендовать на место в сборной. Некоторые подают индивидуальные заявки на международные старты», — сказал Дмитриев, чьи слова приводит skirun.ru.