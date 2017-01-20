Бегун Дмитриев заявил, что назвал в фильме ARD тренеров, замешанных в допинге
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Герой нового фильма ARD российский бегун Андрей Дмитриев заявил, что назвал на камеру имена тренеров, замешанных в допинге и продолжающих работать в России.
Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт. Новый фильм Зеппельта и ARD выйдет в воскресенье.
«Проблема очень глубокая, и некоторые её корни просто уходят в регионы и на периферию, куда новому руководству ВФЛА дотянуться нелегко. А вот старые кумовские связи там хорошо налажены и продолжают работать. Известные
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