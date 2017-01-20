Дмитриев заявил, что стал героем фильма ARD не за деньги и сбегать на Запад не будет
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Российский бегун победитель командного чемпионата России Андрей Дмитриев заявил, что стал одним из информаторов в новом фильме Хайо Зеппельта и немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте не ради денег и что не собирается искать политического убежища на Западе.
Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт. Новый фильм Зеппельта и ARD выйдет в воскресенье.
«Всё-таки отвечу на самые популярные обвинения в свой адрес, раз уж это
«Не сомневаюсь, что так же, как и весь западный мир, Россия скоро тоже подхватит тенденцию жесткой бескомпромиссной борьбы за “чистый” спорт. И доперы уйдут. Но процесс, конечно, небыстрый и очень болезненный», — добавил российский бегун.
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