Дмитриев заявил, что стал героем фильма ARD не за деньги и сбегать на Запад не будет

Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. В роли автора фильмов выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт. Новый фильм Зеппельта и ARD выйдет в воскресенье.

«Всё-таки отвечу на самые популярные обвинения в свой адрес, раз уж это кого-то так интересует. Могу всех заверить, что мне никто ничего не заплатил за интервью, а если бы и предложили, то я бы не взял денег. Я сделал это не для денег. Мне возместили только затраты на билеты до Алма-Аты и обратно. Уезжать я никуда не намерен сейчас. На политубежище на Западе подавать не собираюсь. Это моя страна, такая же, как их (злостных комментаторов), и я люблю ее не меньше, а, может, еще и больше их», — цитирует Дмитриева портал Skirun.

«Не сомневаюсь, что так же, как и весь западный мир, Россия скоро тоже подхватит тенденцию жесткой бескомпромиссной борьбы за “чистый” спорт. И доперы уйдут. Но процесс, конечно, небыстрый и очень болезненный», — добавил российский бегун.