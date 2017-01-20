Бегун Дмитриев заявил, что у Дарьи Клишиной «всё очень не чисто» в допинговой истории
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Российский бегун Андрей Дмитриев заявил, что в допинговой истории с прыгуньей в длину Дарьей Клишиной «не всё так чисто», «а вернее будет даже сказать, что всё очень нечисто».
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Видимо, что-то случилось...
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Дмитриев стал героем нового фильма немецкого телеканала ARD, который выйдет в воскресенье. Клишина единственной из российских легкоатлеток была допущена к Олимпийским играм в
«По Клишиной, как известно, не всё так чисто там, к сожалению. А вернее будет даже сказать, что всё очень не чисто. Её имя не сложно было вычислить в имейлах Родченкова. Как её пропустили на Олимпиаду, вообще не понятно. Лицемерие
Изначально спортсменка не была допущена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к Олимпиаде за несколько дней до своего старта. Клишина подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была удовлетворена. Сообщалось, что причиной первоначального отстранения стала информация из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, согласно которой, после перепроверки на пробе спортсменки от 2013 года были найдены царапины.
После доклада комиссии WADA в сети Internet появился сайт, позволяющий просмотреть и скачать любой из 1166 документов, использованных Маклареном, в том числе письма
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