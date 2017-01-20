Бегун Дмитриев заявил, что у Дарьи Клишиной «всё очень не чисто» в допинговой истории

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Дмитриев стал героем нового фильма немецкого телеканала ARD, который выйдет в воскресенье. Клишина единственной из российских легкоатлеток была допущена к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

«По Клишиной, как известно, не всё так чисто там, к сожалению. А вернее будет даже сказать, что всё очень не чисто. Её имя не сложно было вычислить в имейлах Родченкова. Как её пропустили на Олимпиаду, вообще не понятно. Лицемерие какое-то. Также лицемерием было то, что подавали индивидуальные заявки на Олимпиаду некоторые спортсмены из списка 207 легкоатлетов, уличённых в применении допинга, которых мы нашли в имейлах Родченокова», — цитирует Дмитриева портал Skirun.

Изначально спортсменка не была допущена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к Олимпиаде за несколько дней до своего старта. Клишина подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была удовлетворена. Сообщалось, что причиной первоначального отстранения стала информация из доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, согласно которой, после перепроверки на пробе спортсменки от 2013 года были найдены царапины.