Шляхтин: Обязанностью Бутова будет налаживание коммуникаций ВФЛА c IAAF

Бутов ранее занимал должность генерального секретаря ВФЛА. С 1 января 2017 года данная должность упразднена. Также в августе 2015 года Бутов был избран в совет IAAF.

«У Бутова пока никаких полномочий. Он член президиума, и у него задача, как у члена IAAF, по восстановлению федерации (ВФЛА). Его обязанность будет коммуницировать федерацию с IAAF», — сказал Шляхтин журналистам.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Соответственно, членство ВФЛА в IAAF приостановлено и российские спортсмены не имеют возможности выступать на международных турнирах.