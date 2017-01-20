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20 января 2017, 15:43 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин: Обязанностью Бутова будет налаживание коммуникаций ВФЛА c IAAF

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Обязанностью Михаила Бутова, являющегося членом совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), будет налаживание коммуникаций между Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) и IAAF, заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Бутов ранее занимал должность генерального секретаря ВФЛА. С 1 января 2017 года данная должность упразднена. Также в августе 2015 года Бутов был избран в совет IAAF.

«У Бутова пока никаких полномочий. Он член президиума, и у него задача, как у члена IAAF, по восстановлению федерации (ВФЛА). Его обязанность будет коммуницировать федерацию с IAAF», — сказал Шляхтин журналистам.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Соответственно, членство ВФЛА в IAAF приостановлено и российские спортсмены не имеют возможности выступать на международных турнирах.
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