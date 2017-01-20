Шляхтин: Говорить о том, что легкоатлет Шубенков предал родину, абсолютно неправильно

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили летнюю Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В начале января IAAF предоставила россиянам критерии для подачи индивидуальных заявок для участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом. На сегодняшний день индивидуальные заявки подали Мария Кучина, Анжелика Сидорова, Анастасия Калина, Елена Коробкина и Шубенков. При этом в некоторых российских СМИ Шубенкова, чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, раскритиковали за такой шаг.

«Мы сейчас говорим о коммерческих турнирах. И человек подает заявку для участия в этих стартах… А первый официальный старт в марте (ЧЕ в закрытых помещениях), у нас есть время. И желание участвовать в коммерческих стартах — нормально. Там не звучит гимн России, не надевается майка сборника. Такие турниры определяют статусность спортсмена, его возможности. И говорить о том, что он (Шубенков) предал Родину, абсолютно неправильно», — сказал Шляхтин журналистам.