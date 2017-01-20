Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28496689/
20 января 2017, 15:35 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин: Говорить о том, что легкоатлет Шубенков предал родину, абсолютно неправильно

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Говорить, что российский легкоатлет Сергей Шубенков, подавший документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, предал родину, абсолютно неправильно, заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили летнюю Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В начале января IAAF предоставила россиянам критерии для подачи индивидуальных заявок для участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом. На сегодняшний день индивидуальные заявки подали Мария Кучина, Анжелика Сидорова, Анастасия Калина, Елена Коробкина и Шубенков. При этом в некоторых российских СМИ Шубенкова, чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, раскритиковали за такой шаг.

«Мы сейчас говорим о коммерческих турнирах. И человек подает заявку для участия в этих стартах… А первый официальный старт в марте (ЧЕ в закрытых помещениях), у нас есть время. И желание участвовать в коммерческих стартах — нормально. Там не звучит гимн России, не надевается майка сборника. Такие турниры определяют статусность спортсмена, его возможности. И говорить о том, что он (Шубенков) предал Родину, абсолютно неправильно», — сказал Шляхтин журналистам.

«Во-первых, он никого не предал. Во-вторых, никуда не поехал. В третьих, еще нас, может, в феврале восстановят, и мы в полном составе поедем. Зачем сейчас нагнетать? Пусть ребята спокойно тренируются», — добавил он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Президент ВФЛА Шляхтин надеется на прорыв после встречи с рабочей группой IAAF

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что надеется на прорыв в диалоге по восстановлению прав ВФЛА после встречи с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной