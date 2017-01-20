Президент ВФЛА Шляхтин надеется на прорыв после встречи с рабочей группой IAAF

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего IAAF временно отстранила ВФЛА. Совет IAAF решил создать инспекционную комиссию по контролю за действиями ВФЛА по выходу из кризиса. Очередная встреча с рабочей группой намечена на 23—24 января .

«Я довел до президиума информацию о встрече с IAAF. Мы надеемся на прорыв после этой встречи, потому что в ней будет принимать участие и следственный комитет, и новый министр спорта. Плюс приезжает расширенный состав группы IAAF из четырех человек. Будет нормальный конструктивный диалог. Мы знаем, что в начале февраля очередной совет IAAF, и рабочая группа будет отчитываться», — сказал Шляхтин журналистам.

Подводя итоги прошедшего в пятницу в Москве заседания президиума, Шляхтин сообщил, что ВФЛА утвердила изменение структуры федерации.

«У нас был рабочий президиум, все было отдано на согласование, утвердили структуру, утвердили планы на будущее. Обсудили работу комитетов, чтобы комитеты представили положения, которые надо на следующем президиуме утвердить. Сегодня была утверждена реорганизация федерации. Сейчас мы, по сути, сжались, но люди остались на своих местах», — отметил президент ВФЛА.