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20 января 2017, 15:24 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Бывший генсек ВФЛА Бутов будет отвечать за взаимодействие с IAAF

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов будет отвечать за взаимодействие с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), в совет которой он входит. Об этом журналистам сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Контракт Бутова который конкурировал со Шляхтиным в борьбе за пост президента организации истек по окончании 2016 года. Увеличить
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Контракт Бутова, который конкурировал со Шляхтиным в борьбе за пост президента организации, истек по окончании 2016 года. В августе 2015 года Бутов был избран в совет IAAF.

«Полномочий у Бутова, кроме как члена президиума, никаких пока нет. Его задача, как члена совета IAAF, — коммуницировать с международной организацией», — сказал Шляхтин по окончании президиума ВФЛА, заседание которого прошло в пятницу.

«Никаких итогов, обсуждали вопросы текущего характера, работу комитетов, комиссий. Структуру утвердили, приняли план работы федерации на ближайшее время. Впервые в истории федерации за вице-президентами закреплены отдельные направления, каждый несет ответственность за свое направление. У каждого есть определенный фронт работы», — отметил глава ВФЛА.

Членство ВФЛА в IAAF приостановлено, что не позволяет российским спортсменам выступать в международных соревнованиях.
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