Колобков и представитель СК будут присутствовать на встрече с IAAF

Встреча с рабочей группой (инспекционной комиссией) IAAF состоится 23—24 января в России.

«Я довел до членов президиума, что встреча с IAAF состоится, рассказал, что будет обсуждаться. Мы надеемся на прорыв после этой встречи. Будет принимать участие и СК, и министр спорта, приезжает расширенный состав комиссии из четырех человек. Это вселяет надежду на то, что будет нормальный конструктивный диалог», — сказал Шляхтин.

«Мы прекрасно знаем, что в начале февраля пройдет очередной совет IAAF, и комиссия будет там отчитываться», — добавил он.

Членство ВФЛА в IAAF приостановлено, что не позволяет российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.