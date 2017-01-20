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20 января 2017, 15:19 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Колобков и представитель СК будут присутствовать на встрече с IAAF

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Министр спорта Павел Колобков и представитель Следственного комитета России будут присутствовать на встрече с рабочей группой Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), на которой будет обсуждаться вопрос восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом журналистам сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Встреча с рабочей группой (инспекционной комиссией) IAAF состоится 23—24 января в России.

«Я довел до членов президиума, что встреча с IAAF состоится, рассказал, что будет обсуждаться. Мы надеемся на прорыв после этой встречи. Будет принимать участие и СК, и министр спорта, приезжает расширенный состав комиссии из четырех человек. Это вселяет надежду на то, что будет нормальный конструктивный диалог», — сказал Шляхтин.

«Мы прекрасно знаем, что в начале февраля пройдет очередной совет IAAF, и комиссия будет там отчитываться», — добавил он.

Членство ВФЛА в IAAF приостановлено, что не позволяет российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.
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