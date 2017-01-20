Колобков и представитель СК будут присутствовать на встрече с IAAF
МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Министр спорта Павел Колобков и представитель Следственного комитета России будут присутствовать на встрече с рабочей группой Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), на которой будет обсуждаться вопрос восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом журналистам сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Встреча с рабочей группой (инспекционной комиссией) IAAF состоится
«Я довел до членов президиума, что встреча с IAAF состоится, рассказал, что будет обсуждаться. Мы надеемся на прорыв после этой встречи. Будет принимать участие и СК, и министр спорта, приезжает расширенный состав комиссии из четырех человек. Это вселяет надежду на то, что будет нормальный конструктивный диалог», — сказал Шляхтин.
«Мы прекрасно знаем, что в начале февраля пройдет очередной совет IAAF, и комиссия будет там отчитываться», — добавил он.
Членство ВФЛА в IAAF приостановлено, что не позволяет российским спортсменам выступать на международных соревнованиях.
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