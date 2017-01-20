Колобков: Бегун Шубенков — патриот, ему не нужно ни в чем оправдываться
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российскому легкоатлету Сергею Шубенкову, подавшему в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) заявку на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена, не нужно ни в чем оправдываться, он поступает правильно. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.
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Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Шубенков во вторник подал заявку в IAAF на участие международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Это решение вызвало волну обсуждений среди общественности.
«Шубенкову, подавшему заявку на участие в международных соревнованиях, ни в коем случае не надо ни перед кем оправдываться, — считает Колобков. — Сергей — чемпион мира в уникальной для легкой атлетики дисциплине. Поймите, спортивная жизнь человека очень коротка, и за этот короткий промежуток времени ему нужно суметь реализовать свой потенциал. Все, кто говорят об отсутствии патриотизма у Шубенкова, сами не знают, что значит быть патриотом и любить свою родину».
«Я вас уверяю, у наших атлетов чувство патриотизма находится на очень высоком уровне, что они не раз доказывали на международных соревнованиях и в том числе на Играх в Рио. А если он примет участие в ближайших международных соревнованиях под флагом IAAF, то весь мир знает, что Шубенков — россиянин», — подытожил министр спорта.
В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях
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