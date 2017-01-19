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19 января 2017, 22:26 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Двукратная чемпионка ОИ в прыжках с шестом Елена Исинбаева впервые окунулась в прорубь

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева впервые окунулась в прорубь на Крещение.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева впервые окунулась в прорубь на Крещение. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Вдохновлённая подвигами друзей, сегодня впервые окунулась в прорубь! Эмоции зашкаливают. Благодать! С Крещением, дорогие друзья», — написала спортсменка на своей странице в сети Instagram.

Кроме Исинбаевой, на Крещение искупались многие футболисты московских клубов «Локомотив» и «Спартак», а также Вячеслав Кротов и Игорь Безденежных из «Уфы». Правда, окунались футболисты в морскую воду, так как находятся на данный момент на учебно-тренировочных сборах в теплых странах.

Крещение Господне, или Богоявление — один из двенадцати главных православных праздников. Среди верующих существует традиция окунаться в прорубь в ночь на 19 января и днем, когда вся вода считается святой. Священники и прихожане многих храмов в Крещенский сочельник отправляются на водоем, где заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Прорубь называется Иорданью — в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча.
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