«Не верю, что Шубенкову дадут выступать под нейтральным флагом»

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— Чемпион мира 2015 года по легкой атлетике Сергей Шубенков подал заявку в IAAF о том, чтобы выступать под нейтральным флагом. Как бы вы оценили его решение?

— Я бы оценил это решение положительно, потому что считаю, что спортсмен для того и тренируется, для того и создан, грубо говоря, чтобы соревноваться. И в любой сложившейся ситуации, по организационным причинам или каким-то другим, он должен чувствовать себя спортсменом. Ничего плохого здесь нет. Почему Шубенков должен страдать от того, что где-то кто-то неправильно поступает? Он же настоящий спортсмен с большой буквы, чемпион мира. Почему он должен страдать?

— … из-за организационных проблем…

— Это даже не столько организационные, сколько политические проблемы, из-за которых вообще страдает вся наша страна. Мы же это чувствуем.

И надо честно признать: «Да, сложилась такая ситуация, да, нас не любят, как не любят и всех остальных, кто живет на нашей Земле».

Считаю, что мы должны с этим мириться и делать какие-то шаги для исправления сложившейся ситуации. И с чего-то же надо начитать.

— И это хороший первый ход?

— Я считаю, что да.

— Каковы плюсы и минусы для спортсмена от выступления под нейтральным флагом?

— Конечно, у каждого спортсмена есть чувство патриотизма. Когда спортсмен готовится к стартам, он всегда помнит, что представляет страну, поэтому готовится серьезно. Чтобы и болельщики любили, и страна знала, что у нас такие спортсмены, которые защищают родину. Но, если честно, не верю, что Шубенкову дадут разрешение выступать под нейтральным флагом.

— Летом Шубенков уже подавал заявку на выступление под нейтральным флагом, но разрешения не получил.

— Летом многие спортсмены помимо Шубенкова подавали аналогичные заявки, но IAAF их не одобрило, не дав российским спортсменам возможности выступить на Олимпиаде. Видимо, такое задание у этих людей.

— Если летом было некое указание не давать российским легкоатлетам выступить на Олимпиаде, то как обстоят с этим дела сейчас? И в целом, каким требованиям должен соответствовать спортсмен, чтобы получить разрешение выступать под нейтральным флагом?

— Думаю, что конкретно для Шубенкова таких критериев нет.

Что касается требований, все требования, которые к нам были, мы выполнили. Все! Но разрешения мы, тем не менее, не получили. О чем это говорит? О том, что заранее принято решение — русские как угодно могут изголяться и изгибаться, мы все равно их не пустим.

Сколько проб было сделано! Некоторые по четыре-шесть раз их сдавали, а принимали их международные допинг-офицеры. Все сделали, что от нас требовалось, но все равно… Сейчас мы начинаем все сначала и все равно есть большие сомнения, что нам позволят выступать.

— Грустный прогноз.

— Грустный. И не только для нас с вами, но в первую очередь для спортсменов. Настроение у них не очень хорошее, потому что никто не верит в эту победу над злом.

— Как спортсменам готовиться к стартам в столь нервной и психологически сложной обстановке?

— Подготовка в любом случае идет, спортсмены в любом случае тренируются, но тех людей, кто верит в то, что все закончится хорошо, я не знаю. Поймите, именно веры нет, поэтому спортсмены все делают с оглядкой и не все выдерживают. Многие уходят, будем откровенно говорить.

Когда комментарии Шубенкова читаешь, больно становится. Он большой спортсмен, но понятно, что отношение ко всем одинаковое. Не может же такого быть, что Шубенков бегает, а все остальные спортсмены — нет.

Если «нет», то для всех. И что ему в этой ситуации делать?

— Не может ли решение Шубенкова вызвать цепную реакцию аналогичных действий со стороны других российских спортсменов, попавших в сложную ситуацию?

— Можно предполагать что угодно, но все не так просто. У международной федерации есть много принципов и правил по данному вопросу. Спортсмен может получить право выступать под нейтральным флагом только в том случае, если на протяжении трех лет не будет выступать ни за одну организацию. И то с разрешения той организации, за которую он предварительно выступал. Это не так просто все.

Он не может сказать: «Завтра я уезжаю туда и буду там выступать». Так может только предательница Степанова делать и все остальные, которые не очень хорошо пахнут.

Поэтому, повторюсь, не думаю, что за Шубенковым выстроится очередь спортсменов.

— Светлана Журова предположила, что на Шубенкова в связи с принятым решением может обрушиться град критических стрел со стороны болельщиков? Нет ли у вас подобного опасения?

— Если взять Дарью Клишину, то можем обратить внимание, что она в отношении болельщиков ничего не потеряла. Как выступала, так и выступает. Что-то я критических стрел в ее адрес не читал.

Болельщики должны понимать, что «спортсмен» — от слова «спорт». Он должен тренироваться, выступать. И в этом плане болельщики должны понять спортсмена. Другое дело, что обвинения построены на вранье.

Читаешь доклад Макларена — это же безобразие. За такое надо не только голову с плеч, вообще надо в особом месте с этим человеком разговаривать.

— Что вы имеете в виду?

— Все, что сказано, ложь. Вот смотрите, назвали неправильные номера проб, а спортсменов все равно дисквалифицировали. Почему? Потому что люди работают против России. Не думаю, что они приняли такое решение сами, скорее всего, получили такое задание от соответствующих организаций.

Так получилось, что в первом докладе фигурировало мое имя, и я могу точно сказать, что мы столкнулись с чистым враньем. Тем не менее, Макларен затратил 1,5 млн на это вранье. Деньги же уже были выделены.

Но самое страшное — это не само вранье, а то, что люди в него поверили. Даже среди наших руководителей. Никто же не разбирается. Написали, значит все, давайте, застрелитесь.

Если этого не было, как же можно такое писать?