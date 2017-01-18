Светлана Журова: Часть общества будет обвинять Шубенкова в предательстве

— Я не знаю, была ли это спланированная на Западе акция, чтобы в итоге наши спортсмены начали так поступать, потому что некуда будет деваться, — приводит НСН слова Журовой. — И в этом вопросе общество расколется на две части, одна из которых будет достаточно жестко обвинять спортсмена в предательстве, а кто-то будет, наоборот, подчеркивать, что человек ведь не отказывается от гражданства. Это ведь единственная возможность выступать на международных соревнованиях, все равно все будут знать, что это россиянин и что его подготовила именно эта страна.

Я только предположила, что так будет, и в мой адрес полетели неприятные гневные обвинения. А теперь человек начал это делать. Представьте, что теперь полетит в него. К сожалению, ситуация такая. Запретить человеку, который занимается каким-то видом деятельности профессиональной, делать то, что он сделает? Он тогда уедет туда, где ему предоставится возможность. По человеческим законам профессиональные спортсмены тоже имеют право так сделать.