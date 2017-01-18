Светлана Журова: Часть общества будет обвинять Шубенкова в предательстве
Олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что легкоатлет Сергей Шубенков имеет полное право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее спортсмен сообщил, что готовит заявку в ИААФ для участия в турнирах под эгидой этой организации. Россияне после временного исключения ВФЛА из состава ИААФ могут получить допуск только в индивидуальном порядке.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я не знаю, была ли это спланированная на Западе акция, чтобы в итоге наши спортсмены начали так поступать, потому что некуда будет деваться, — приводит НСН слова Журовой. — И в этом вопросе общество расколется на две части, одна из которых будет достаточно жестко обвинять спортсмена в предательстве, а
Я только предположила, что так будет, и в мой адрес полетели неприятные гневные обвинения. А теперь человек начал это делать. Представьте, что теперь полетит в него. К сожалению, ситуация такая. Запретить человеку, который занимается
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