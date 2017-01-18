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18 января 2017, 18:44 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Светлана Журова: Часть общества будет обвинять Шубенкова в предательстве

Олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что легкоатлет Сергей Шубенков имеет полное право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее спортсмен сообщил, что готовит заявку в ИААФ для участия в турнирах под эгидой этой организации. Россияне после временного исключения ВФЛА из состава ИААФ могут получить допуск только в индивидуальном порядке.

Олимпийская чемпионка Светлана <span class=error>Журова</span> отметила что легкоатлет Сергей <span class=error>Шубенков</span> имеет полное право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее спортсмен сообщил что готовит заявку в <span class=error>ИААФ</span> для участия в турнирах под эгидой этой организации. Россияне после временного исключения <span class=error>ВФЛА</span> из состава <span class=error>ИААФ</span> могут получить допуск только в индивидуальном порядке. Увеличить
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— Я не знаю, была ли это спланированная на Западе акция, чтобы в итоге наши спортсмены начали так поступать, потому что некуда будет деваться, — приводит НСН слова Журовой. — И в этом вопросе общество расколется на две части, одна из которых будет достаточно жестко обвинять спортсмена в предательстве, а кто-то будет, наоборот, подчеркивать, что человек ведь не отказывается от гражданства. Это ведь единственная возможность выступать на международных соревнованиях, все равно все будут знать, что это россиянин и что его подготовила именно эта страна.

Я только предположила, что так будет, и в мой адрес полетели неприятные гневные обвинения. А теперь человек начал это делать. Представьте, что теперь полетит в него. К сожалению, ситуация такая. Запретить человеку, который занимается каким-то видом деятельности профессиональной, делать то, что он сделает? Он тогда уедет туда, где ему предоставится возможность. По человеческим законам профессиональные спортсмены тоже имеют право так сделать.
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