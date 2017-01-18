Чемпион Европы британский спринтер Эллингтон может завершить карьеру из-за аварии

Эллингтон и другой британский бегун Найджел Левайн, находившиеся в тренировочном лагере на Тенерифе, во вторник на мотоцикле врезались в автомобиль, который, как предполагается, выехал на встречную полосу. Оба спортсмена были доставлены в больницу. 31-летний Эллингтон перенес операцию на берцовой и малоберцовой костях. Также сообщается, что у спринтера, вероятно, перелом таза. Травмы Левайна оказались не столь серьезны.

Эллингтон завоевал золото на чемпионатах Европы 2014 и 2016 годов в эстафете 4 по 100 метров.