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18 января 2017, 18:35 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Чемпион Европы британский спринтер Эллингтон может завершить карьеру из-за аварии

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Двукратный чемпион Европы в эстафете британский спринтер Джеймс Эллингтон может завершить карьеру из-за травм, полученных в результате аварии, сообщает Telegraph.

Эллингтон и другой британский бегун Найджел Левайн, находившиеся в тренировочном лагере на Тенерифе, во вторник на мотоцикле врезались в автомобиль, который, как предполагается, выехал на встречную полосу. Оба спортсмена были доставлены в больницу. 31-летний Эллингтон перенес операцию на берцовой и малоберцовой костях. Также сообщается, что у спринтера, вероятно, перелом таза. Травмы Левайна оказались не столь серьезны.

Эллингтон завоевал золото на чемпионатах Европы 2014 и 2016 годов в эстафете 4 по 100 метров.
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