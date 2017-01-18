Под собою не чуя страны. Как расценивать поступок Шубенкова

Возможность стартовать в статусе независимого спортсмена, которую обещала предоставить некоторым россиянам Международная федерация легкой атлетики, грозит расколоть наш многострадальный спорт еще по одному признаку — патриотическому. С одной стороны понятно, что безвинно дисквалифицированные атлеты должны цепляться за малейший шанс выбраться на свет из своей «клетки». С другой — этот самый шанс состоит в том, чтобы по сути отказаться от своей страны, которая много лет полностью обеспечивала спортсмена всем необходимым.

СПАСТИ КАРЬЕРУ

Первым, похоже, не выдержал один из самых конкурентоспособных отечественных атлетов барьерист Сергей Шубенков, заявивший сегодня о подаче заявки на выступление под нейтральным флагом до завершения дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики. Нынешний зимний сезон чемпион мира-2015 уже точно пропускает, так что очевидно речь идет о стартах Бриллиантовой лиги-2017, начиная с мая этого года, а также о грядущем чемпионате мира в Лондоне. Судя по тому, как вяло сейчас проходит процесс восстановления членства ВФЛА, весьма велика вероятность, что все эти соревнования пройдут без участия сборной России.

Из-за дисквалификации нашей команды Шубенков, сам никогда не имевший проблем с допингом, уже потерял целый 2016 год и пропустил Олимпиаду в Рио. Понятно, что еще год-два без больших соревнований, и на Сергее как на спортсмене топ-уровня можно будет поставить крест. Так что нынешнее решение для него — единственный вариант спасти свою карьеру. Навряд ли кому-то станет легче, если Шубенков сгноит свой талант в ожидании полного снятия санкций с нашей команды. В конце концов, Сергей всего лишь переходит в категорию «нейтральных атлетов», а не собирается выступать за другую страну. Правда, в последнем случае 26-летнего барьериста ждал бы «карантин» — а это новое потерянное время без больших соревнований.

Вроде бы сейчас Сергей поступает правильно и логично. Однако в этой истории есть подводные камни и нюансы. Один из них — Шубенков в прошлом году был среди тех, кто получил из бюджета 4 миллиона рублей за пропуск Олимпиады. Страна компенсировала спортсмену сумму, которую он бы заработал, выиграв золото в Рио. Понятно, что бонус при условии реальной победы был бы больше, не говоря уже о славе и почете. Но это в случае победы. По факту страна все-таки вошла в положение спортсмена. Спортсмен входить в положение страны, похоже, больше не хочет. Хотя проигрывает он при любом исходе.

ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ

В индивидуальном виде спорта отсутствие флага рядом с фамилией россиянина, наверное, будет не так заметно. В конце концов, любой уважающий себя болельщик и так знает, из какой страны на самом деле приехал Шубенков. Однако в процедуре лишения возможности представлять собственную родину есть что-то глубинно-унизительное. Это как гражданская казнь — публичное преломление шпаги над головой в знак лишения «дворянского достоинства». Предложение отказаться от флага — словно проверка, на какую степень позора согласятся наши спортивные звезды ради спасения своих карьер? Есть ли здесь вообще какая-то грань, которую не переступит никто?

Оставим в стороне вопрос справедливости и адекватности нынешнего положения. Но если завтра ИААФ предложит россиянам проходить допинг-контроль публично в стеклянных кабинках или если ради возвращения на старт нужно будет трижды плюнуть в портреты своих тренеров — это тоже будет воспринято как «необходимая жертва»? Ради возможности заниматься любимым делом, кормить семью, жить, а не мучиться. Я далек от мысли, что все, отказавшиеся от выступления под флагом России ради «нейтрального статуса» — предатели. Но перед Шубенковым и всеми его последователями стоит очень тяжелый моральный выбор. Возможно, самый тяжелый в жизни.

ПРЕДАТЕЛИ ИЛИ ГЕРОИ?

Какое бы решение не приняли спортсмены в нынешней ситуации, их нельзя осуждать. Если бы Шубенков принес карьеру в жертву своей стране — это было бы достойно уважения. Если же Сергей во имя большого спорта переступает через собственное национальное самосознание — это тоже непростой поступок. Наверное, сделать его было бы проще, если у Минспорта существовал универсальный подход к сложившийся ситуации. Увы, пока у нас нет ничего, кроме заявления президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина о невозможности оплаты выезда россиян «на соревнования в качестве нейтральных спортсменов». Такой подход запутывает все еще больше.

Если ВФЛА и Минспорта признают за собой вину в дисквалификации национальной команды (а вина некоторых чиновников и впрямь видится гораздо большей, чем вина основной части отстраненных спортсменов), тогда «патриотический момент» необходимо максимально смикшировать и помочь атлетам преодолеть нынешнюю блокаду. Но если все мы на осадном положении, если у нас война с ИААФ и ВАДА до победного конца, то тогда надо не юлить и прямо сказать, что любой согласившийся на «нейтральный статус» спортсмен будет снят со всех госставок и дальше должен действовать только на свой страх и риск. Это будет жестоко, но, по крайне мере — честно.