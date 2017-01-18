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https://sport.mail.ru/news/athletics/28471211/
18 января 2017, 18:03 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Два британских легкоатлета могут завершить карьеру после аварии в Тенерифе

Британские легкоатлеты Джеймс Эллингтон и Найджел Левайн во второник вечером попали в аварию в Тенерифе, сообщает ВВС.

Спринтеров, ехавших на мотоциклах, подрезал автомобил. Оба спортсмена доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает, но травмы, полученные в результате ДТП, могут помешать им продолжить карьеру.

Эллингтон является двукратным чемпионом Европы в эстафете 4 по 100 метров. Левайн завоеввывал медали на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в эстафете 4 по 400 метров.
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