Два британских легкоатлета могут завершить карьеру после аварии в Тенерифе

Спринтеров, ехавших на мотоциклах, подрезал автомобил. Оба спортсмена доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает, но травмы, полученные в результате ДТП, могут помешать им продолжить карьеру.

Эллингтон является двукратным чемпионом Европы в эстафете 4 по 100 метров. Левайн завоеввывал медали на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в эстафете 4 по 400 метров.