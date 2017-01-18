Чемпионка мира 2013 года в прыжках в высоту Школина готовится к подаче заявки в IAAF
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Победительница московского чемпионата мира 2013 года в прыжках в высоту Светлана Школина в настоящее время занимается оформлением индивидуальной заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных стартах. Об этом сказала журналистам спортсменка.
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Школина, в активе которой есть также бронза Олимпиады-2012, на летнем чемпионате России 2015 в Чебоксарах получила тяжелую травму ноги (разрыв ахиллова сухожилия),
«Сейчас процесс выздоровления, в принципе, закончился, — заметила Школина. — Я участвую в соревнованиях и пытаюсь выйти на свой прежний уровень. Сейчас занимаюсь оформлением заявки в IAAF, чтобы меня допустили к международным стартам, и надеюсь в итоге получить разрешение».
На московском Мемориале
В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях
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