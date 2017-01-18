Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28470998/
18 января 2017, 16:42 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Чемпионка мира 2013 года в прыжках в высоту Школина готовится к подаче заявки в IAAF

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Победительница московского чемпионата мира 2013 года в прыжках в высоту Светлана Школина в настоящее время занимается оформлением индивидуальной заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных стартах. Об этом сказала журналистам спортсменка.

На московском Мемориале <nobr>Дьячкова-Озолина</nobr> Школина заняла второе место с результатом 1 метр 84 см. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Школина, в активе которой есть также бронза Олимпиады-2012, на летнем чемпионате России 2015 в Чебоксарах получила тяжелую травму ноги (разрыв ахиллова сухожилия), из-за которой пропустила практически полтора года.

«Сейчас процесс выздоровления, в принципе, закончился, — заметила Школина. — Я участвую в соревнованиях и пытаюсь выйти на свой прежний уровень. Сейчас занимаюсь оформлением заявки в IAAF, чтобы меня допустили к международным стартам, и надеюсь в итоге получить разрешение».

На московском Мемориале Дьячкова-Озолина Школина заняла второе место с результатом 1 метр 84 см. Победила в соревнованиях победительница ЧМ-2015 Мария Кучина, прыгнувшая на 2 метра.

В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF. Спортсмены могут получить разрешение от IAAF на участие в международных стартах только после одобрения их индивидуальных заявок.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Балахничев не удивлен тем, что суд в Москве отклонил иск легкоатлетки Угаровой к ARD

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Решение Дорогомиловского суда Москвы отклонить иск российской легкоатлетки Кристины Угаровой к немецкому телеканалу ARD о защите чести и достоинства неудивительно, заявил агентству «Р-Спорт» бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.
Еще 7 новостей  Все новости
18 января

FIS вынесет отдельное решение по делу отстраненных лыжников Легкова и Белова

Кокорин: слышал об интересе со стороны китайских клубов, но туда не поеду

Forbes включил фигуристку Медведеву в список 30 самых успешных молодых людей Европы