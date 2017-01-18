Чемпионка мира 2013 года в прыжках в высоту Школина готовится к подаче заявки в IAAF

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Школина, в активе которой есть также бронза Олимпиады-2012, на летнем чемпионате России 2015 в Чебоксарах получила тяжелую травму ноги (разрыв ахиллова сухожилия), из-за которой пропустила практически полтора года.

«Сейчас процесс выздоровления, в принципе, закончился, — заметила Школина. — Я участвую в соревнованиях и пытаюсь выйти на свой прежний уровень. Сейчас занимаюсь оформлением заявки в IAAF, чтобы меня допустили к международным стартам, и надеюсь в итоге получить разрешение».

На московском Мемориале Дьячкова-Озолина Школина заняла второе место с результатом 1 метр 84 см. Победила в соревнованиях победительница ЧМ-2015 Мария Кучина, прыгнувшая на 2 метра.