Тренер: У победителя зимнего ЧМ-2014 в тройном прыжке Адамса нет проблем со здоровьем
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке россиянин Люкман Адамс не испытывает никаких проблем со здоровьем и выступал на московском Мемориале
Озолина-Дьячкова только в прыжках в длину из-за особенностей манежа. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Евгений Тер-Аванесов.
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Видимо, что-то случилось...
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Для Адамса Мемориал
«У Люкмана нет никаких проблем со здоровьем, — заметил
Адамс в соревнованиях прыгунов в длину с результатом 7 метров 39 сантиметров занял третье место. Победил Максим Колесников (7.66), вторым стал Дмитрий Чижиков (7.41).
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