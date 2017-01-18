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https://sport.mail.ru/news/athletics/28470775/
18 января 2017, 17:57 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Тренер: У победителя зимнего ЧМ-2014 в тройном прыжке Адамса нет проблем со здоровьем

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке россиянин Люкман Адамс не испытывает никаких проблем со здоровьем и выступал на московском Мемориале Озолина-Дьячкова только в прыжках в длину из-за особенностей манежа. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Евгений Тер-Аванесов.

Евгений <nobr>Тер-Аванесов</nobr> заявил что спортсмен не стал участвовать в тройном прыжке на Мемориале <nobr>Озолина-Дьячкова</nobr> <nobr>из-за </nobr>слишком маленькой дорожки для разбега. Увеличить
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Для Адамса Мемориал Озолина-Дьячкова, который проходил в манеже Российской академии физической культуры, спорта и туризма, стал вторым стартом зимнего сезона. Ранее 10 января победитель ЧМ-2014 выступал на Кубке Москвы в Центре братьев Знаменских, где стал победителем соревнований в тройном прыжке. Сразу после окончания состязаний Адамс сообщил ТАСС, что не использовал нужное количество попыток из-за боли в ноге. На своем втором турнире Адамс заявился только на прыжки в длину и не выступал в тройном прыжке.

«У Люкмана нет никаких проблем со здоровьем, — заметил Тер-Аванесов. — А в тройном прыжке он не стал участвовать, так как в этом манеже слишком мала дорожка для разбега. Мы решили не ломать технику и заявились только в прыжки в длину. Адамсу сейчас очень важна соревновательная практика».

Адамс в соревнованиях прыгунов в длину с результатом 7 метров 39 сантиметров занял третье место. Победил Максим Колесников (7.66), вторым стал Дмитрий Чижиков (7.41).
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