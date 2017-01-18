Тренер: У победителя зимнего ЧМ-2014 в тройном прыжке Адамса нет проблем со здоровьем

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Для Адамса Мемориал Озолина-Дьячкова, который проходил в манеже Российской академии физической культуры, спорта и туризма, стал вторым стартом зимнего сезона. Ранее 10 января победитель ЧМ-2014 выступал на Кубке Москвы в Центре братьев Знаменских, где стал победителем соревнований в тройном прыжке. Сразу после окончания состязаний Адамс сообщил ТАСС, что не использовал нужное количество попыток из-за боли в ноге. На своем втором турнире Адамс заявился только на прыжки в длину и не выступал в тройном прыжке.

«У Люкмана нет никаких проблем со здоровьем, — заметил Тер-Аванесов. — А в тройном прыжке он не стал участвовать, так как в этом манеже слишком мала дорожка для разбега. Мы решили не ломать технику и заявились только в прыжки в длину. Адамсу сейчас очень важна соревновательная практика».

Адамс в соревнованиях прыгунов в длину с результатом 7 метров 39 сантиметров занял третье место. Победил Максим Колесников (7.66), вторым стал Дмитрий Чижиков (7.41).