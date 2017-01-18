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https://sport.mail.ru/news/athletics/28470540/
18 января 2017, 17:47 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Балахничев ждет решения CAS по апелляции на пожизненное отстранение к марту

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев сообщил агентству «Р-Спорт», что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по его апелляции на пожизненное отстранение от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой, к марту.

Балахничев в феврале 2015 года ушел в отставку с поста главы ВФЛА на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В январе 2016 года комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, который ранее также занимал пост казначея IAAF, после чего экс-глава ВФЛА подал апелляцию в CAS. Рассмотрение дела состоялось в ноябре. Ранее Балахничев заявлял «Р-Спорт», что не ждет от CAS положительного вердикта.

«Насколько нас проинформировали, к марту будет вынесено решение CAS», — сказал Балахничев по телефону.
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