Балахничев ждет решения CAS по апелляции на пожизненное отстранение к марту
Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев сообщил агентству «Р-Спорт», что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по его апелляции на пожизненное отстранение от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой, к марту.
Балахничев в феврале 2015 года ушел в отставку с поста главы ВФЛА на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В январе 2016 года комитет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничева, который ранее также занимал пост казначея IAAF, после чего
«Насколько нас проинформировали, к марту будет вынесено решение CAS», — сказал Балахничев по телефону.
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