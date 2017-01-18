Мудров выполнил норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне
Илья Мудров, победивший на московском Мемориале Дьячкова — Озолина, стал третьим российским прыгуном с шестом, которому удалось выполнить норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.
Он победил на соревнованиях с результатом 5,7 метра.
ИААФ установил нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне. В мужских прыжках с шестом квалификационный порог равен 5,7 метра. Тимур Моргунов 11 января на турнире в Челябинске сумел преодолеть планку на высоте 5,8 метра, второе место занял тогда Георгий Горохов (5,7 метра).
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