Мудров выполнил норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне

Он победил на соревнованиях с результатом 5,7 метра.

ИААФ установил нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне. В мужских прыжках с шестом квалификационный порог равен 5,7 метра. Тимур Моргунов 11 января на турнире в Челябинске сумел преодолеть планку на высоте 5,8 метра, второе место занял тогда Георгий Горохов (5,7 метра).