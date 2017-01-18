Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28470297/
18 января 2017, 15:59 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Балахничев не удивлен тем, что суд в Москве отклонил иск легкоатлетки Угаровой к ARD

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Решение Дорогомиловского суда Москвы отклонить иск российской легкоатлетки Кристины Угаровой к немецкому телеканалу ARD о защите чести и достоинства неудивительно, заявил агентству «Р-Спорт» бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

Соответствующее решение суда по иску Угаровой было принято в среду. ARD снял документальный фильм об «употреблении российскими спортсменами допинга», героиней которого в том числе стала бегунья Угарова, отстраненная от соревнований. Таким образом, суд отказался обязать телеканал опровергнуть информацию из фильма и принести извинения спортсменке. Суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому причины принятия такого решения пока неизвестны.

«В РФ все иски о защите чести и достоинства, за редким исключением, не удовлетворяются или даже не принимаются. Это непопулярная тема для российских судов любой инстанции. Я с этим сталкивался — у меня было такое же исковое заявление в самарском суде к ARD. Так что для меня не удивительно, что к иску Угаровой так отнеслись. С другой стороны, многое зависит и от того, как был составлен иск, что нам неизвестно, — сказал Балахничев по телефону. — Плохо, что такие иски так рассматриваются. Это делает россиян незащищенными».

После выхода в 2014 году фильма ARD Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование. В ноябре 2015 года комиссия WADA обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе от Олимпиады-2016.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Мудров стал третьим прыгуном с шестом в России, выполнившим норматив для участия в ЧМ-2017

Мудров стал третьим прыгуном с шестом в России, выполнившим норматив для участия в ЧМ-2017

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Илья Мудров, победивший на московском Мемориале Дьячкова-Озолина, стал третьим российским прыгуном с шестом, которому удалось выполнить норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной