Балахничев не удивлен тем, что суд в Москве отклонил иск легкоатлетки Угаровой к ARD

Соответствующее решение суда по иску Угаровой было принято в среду. ARD снял документальный фильм об «употреблении российскими спортсменами допинга», героиней которого в том числе стала бегунья Угарова, отстраненная от соревнований. Таким образом, суд отказался обязать телеканал опровергнуть информацию из фильма и принести извинения спортсменке. Суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому причины принятия такого решения пока неизвестны.

«В РФ все иски о защите чести и достоинства, за редким исключением, не удовлетворяются или даже не принимаются. Это непопулярная тема для российских судов любой инстанции. Я с этим сталкивался — у меня было такое же исковое заявление в самарском суде к ARD. Так что для меня не удивительно, что к иску Угаровой так отнеслись. С другой стороны, многое зависит и от того, как был составлен иск, что нам неизвестно, — сказал Балахничев по телефону. — Плохо, что такие иски так рассматриваются. Это делает россиян незащищенными».

После выхода в 2014 году фильма ARD Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование. В ноябре 2015 года комиссия WADA обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе от Олимпиады-2016.