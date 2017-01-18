Мудров стал третьим прыгуном с шестом в России, выполнившим норматив для участия в ЧМ-2017
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Илья Мудров, победивший на московском Мемориале
Дьячкова-Озолина, стал третьим российским прыгуном с шестом, которому удалось выполнить норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мудров победил на соревнованиях с результатом 5 м 70 см.
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) установил нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне. В мужских прыжках с шестом квалификационный порог равен 5 м 70 см.
Тимур Моргунов 11 января на турнире в Челябинске сумел преодолеть планку на высоте 5.80, второе место занял тогда Георгий Горохов (5.70).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter