Мудров стал третьим прыгуном с шестом в России, выполнившим норматив для участия в ЧМ-2017

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Мудров победил на соревнованиях с результатом 5 м 70 см.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) установил нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне. В мужских прыжках с шестом квалификационный порог равен 5 м 70 см.

Тимур Моргунов 11 января на турнире в Челябинске сумел преодолеть планку на высоте 5.80, второе место занял тогда Георгий Горохов (5.70).