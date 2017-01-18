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18 января 2017, 15:47 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Мудров стал третьим прыгуном с шестом в России, выполнившим норматив для участия в ЧМ-2017

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Илья Мудров, победивший на московском Мемориале Дьячкова-Озолина, стал третьим российским прыгуном с шестом, которому удалось выполнить норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.

Россиянин победил на московском Мемориале <nobr>Дьячкова-Озолина</nobr> с результатом 5 м 70 см. Увеличить
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Мудров победил на соревнованиях с результатом 5 м 70 см.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) установил нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне. В мужских прыжках с шестом квалификационный порог равен 5 м 70 см.

Тимур Моргунов 11 января на турнире в Челябинске сумел преодолеть планку на высоте 5.80, второе место занял тогда Георгий Горохов (5.70).
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