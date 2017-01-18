Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28470030/
18 января 2017, 15:46 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF продлила соглашение с Московским региональным центром развития легкой атлетики

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила контракт с Московским региональным центром развития легкой атлетики. Об этом сообщил журналистам глава центра Вадим Зеличенок.

«Недавно IAAF продлила с нами контракт, — заметил Зеличенок. — В ближайшее время будет разработан план нашей дальнейшей совместной работы».

Московский региональный центр развития легкой атлетики IAAF функционирует с 1998 года.

Цель региональных центров развития IAAF заключается в том, чтобы оказывать поддержку национальным федерациям в своем регионе, работающим на развитие легкой атлетики в странах. Центры развития предоставляют целую серию ключевых инициатив для развития легкой атлетики, структуру, которая предназначена для децентрализации планирования и применения инициатив IAAF, чтобы лучше выполнять требования федерация и спорта в целом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Чемпионка мира 2013 года в прыжках в высоту Школина готовится к подаче заявки в IAAF

Чемпионка мира 2013 года в прыжках в высоту Школина готовится к подаче заявки в IAAF

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Победительница московского чемпионата мира 2013 года в прыжках в высоту Светлана Школина в настоящее время занимается оформлением индивидуальной заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в зарубежных стартах. Об этом сказала журналистам спортсменка.
Еще 7 новостей  Все новости
18 января

FIS вынесет отдельное решение по делу отстраненных лыжников Легкова и Белова

Кокорин: слышал об интересе со стороны китайских клубов, но туда не поеду

Forbes включил фигуристку Медведеву в список 30 самых успешных молодых людей Европы