IAAF продлила соглашение с Московским региональным центром развития легкой атлетики

«Недавно IAAF продлила с нами контракт, — заметил Зеличенок. — В ближайшее время будет разработан план нашей дальнейшей совместной работы».

Московский региональный центр развития легкой атлетики IAAF функционирует с 1998 года.

Цель региональных центров развития IAAF заключается в том, чтобы оказывать поддержку национальным федерациям в своем регионе, работающим на развитие легкой атлетики в странах. Центры развития предоставляют целую серию ключевых инициатив для развития легкой атлетики, структуру, которая предназначена для децентрализации планирования и применения инициатив IAAF, чтобы лучше выполнять требования федерация и спорта в целом.