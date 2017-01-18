IAAF продлила соглашение с Московским региональным центром развития легкой атлетики
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила контракт с Московским региональным центром развития легкой атлетики. Об этом сообщил журналистам глава центра Вадим Зеличенок.
«Недавно IAAF продлила с нами контракт, — заметил Зеличенок. — В ближайшее время будет разработан план нашей дальнейшей совместной работы».
Московский региональный центр развития легкой атлетики IAAF функционирует с 1998 года.
Цель региональных центров развития IAAF заключается в том, чтобы оказывать поддержку национальным федерациям в своем регионе, работающим на развитие легкой атлетики в странах. Центры развития предоставляют целую серию ключевых инициатив для развития легкой атлетики, структуру, которая предназначена для децентрализации планирования и применения инициатив IAAF, чтобы лучше выполнять требования федерация и спорта в целом.
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