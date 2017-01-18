Кучина не ожидала, что возьмет высоту 2 метра на этапе Зимнего тура в Москве

Кучина показала лучший результат 2017 года в помещении в мире, но он не будет официально учтен из-за временного отстранения российских легкоатлетов.

«Я очень довольна. Не ожидала такого результата. Чувствую себя хорошо, и это придает силы на следующие старты. Значит, мы делаем все как надо. Будем продолжать в том же духе», — сказала Кучина.

Спортсменка с первой попытки взяла высоту 2,00 м, после чего сразу закончила соревнования. «Все хорошо, но мы подумали, что, наверное, надо быть благодарным уже за то, что есть. Еще не то время, чтобы показывать огромный результат. Я и так устала сегодня, поэтому мы решили пока остановиться на этом. Впереди еще много стартов», — пояснила Кучина.

Прыгунья ждет ответа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на ее индивидуальную заявку с просьбой разрешить выступления на международных стартах. «Мы готовы и кричим уже об этом полтора года, наверное. Ждем ответ и в любой момент готовы выезжать на старты и соревноваться. Хочется выступать с сильнейшими спортсменками не только России, но и мира, поэтому ждем и надеемся. Помимо чемпионата Европы я указала в заявке пару этапов Зимнего тура. Там были и коммерческие старты, и чемпионат Европы», — рассказала Кучина.

В ближайших планах у легкоатлетки этап Зимнего тура в Волгограде в конце января. «Дальше Волгоград, потом “Русская зима” и чемпионат России. График как всегда насыщенный», — сказала Кучина.