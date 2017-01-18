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18 января 2017, 15:15 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Кучина составила план участия в международных турнирах в ожидании допуска от IAAF

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина уже имеет план выступлений на международных турнирах на случай, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оперативно одобрит ее индивидуальную заявку. Об этом ТАСС сообщила Кучина.

Спортсменка призналась что сама она не знает сроки и места проведения этих турниров. Увеличить
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«В моих ближайших планах значится участие в Кубке губернатора Волгоградской области, который пройдет 28 января, — заметила Кучина. — Что касается международных стартов, то мои тренер и менеджер, в принципе, уже определились, на каких турнирах я выступлю, если получу оперативно от IAAF допуск».

Спортсменка призналась, что сама она не знает сроки и места проведения этих турниров. «Но могу заметить, что один из них состоится еще до Кубка в Волгограде», — сказала собеседница ТАСС.

По информации ТАСС, первый международный турнир, в котором чемпионка мира 2015 года готова участвовать, пройдет 25 января в немецком Котбусе.

Кучина стала первой российской спортсменкой, отправившей в IAAF индивидуальную заявку на участие в международных стартах.
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Мария Кучина победила в прыжках в высоту на этапе Зимнего тура в Москве

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Кучина победила на четвертом этапе Зимнего легкоатлетического тура — Мемориале Владимира Дьячкова и Николая Озолина в Москве, показав лучший результат сезона в мире.
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