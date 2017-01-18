Кучина составила план участия в международных турнирах в ожидании допуска от IAAF
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина уже имеет план выступлений на международных турнирах на случай, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оперативно одобрит ее индивидуальную заявку. Об этом ТАСС сообщила Кучина.
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«В моих ближайших планах значится участие в Кубке губернатора Волгоградской области, который пройдет 28 января, — заметила Кучина. — Что касается международных стартов, то мои тренер и менеджер, в принципе, уже определились, на каких турнирах я выступлю, если получу оперативно от IAAF допуск».
Спортсменка призналась, что сама она не знает сроки и места проведения этих турниров. «Но могу заметить, что один из них состоится еще до Кубка в Волгограде», — сказала собеседница ТАСС.
По информации ТАСС, первый международный турнир, в котором чемпионка мира 2015 года готова участвовать, пройдет 25 января в немецком Котбусе.
Кучина стала первой российской спортсменкой, отправившей в IAAF индивидуальную заявку на участие в международных стартах.
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