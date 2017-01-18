Мария Кучина победила в прыжках в высоту на этапе Зимнего тура в Москве

В среду Кучина с первой попытки взяла высоту 2 метра ровно, что всего на один сантиметр меньше ее личного рекорда в карьере.

Второе место заняла Светлана Школина (1,84 метра), которая по дополнительным показателям опередила Татьяну Одиневу (1,84), ставшую третьей.