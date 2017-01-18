Мария Кучина победила в прыжках в высоту на этапе Зимнего тура в Москве
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Кучина победила на четвертом этапе Зимнего легкоатлетического тура — Мемориале Владимира Дьячкова и Николая Озолина в Москве, показав лучший результат сезона в мире.
В среду Кучина с первой попытки взяла высоту 2 метра ровно, что всего на один сантиметр меньше ее личного рекорда в карьере.
Второе место заняла Светлана Школина (1,84 метра), которая по дополнительным показателям опередила Татьяну Одиневу (1,84), ставшую третьей.
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