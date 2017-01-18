Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28469277/
18 января 2017, 15:00 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Мария Кучина победила в прыжках в высоту на этапе Зимнего тура в Москве

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Кучина победила на четвертом этапе Зимнего легкоатлетического тура — Мемориале Владимира Дьячкова и Николая Озолина в Москве, показав лучший результат сезона в мире.

В среду Кучина с первой попытки взяла высоту 2 метра ровно, что всего на один сантиметр меньше ее личного рекорда в карьере.

Второе место заняла Светлана Школина (1,84 метра), которая по дополнительным показателям опередила Татьяну Одиневу (1,84), ставшую третьей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Россиянка Кучина превысила лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

Россиянка Кучина превысила лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина на Мемориале Дьячкова-Озолина в Москве преодолела планку на высоте два метра и превысила лучший результат сезона в мире.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной