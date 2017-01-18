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18 января 2017, 14:42 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянка Кучина превысила лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина на Мемориале Дьячкова-Озолина в Москве преодолела планку на высоте два метра и превысила лучший результат сезона в мире.

На Мемориале <nobr>Дьячкова-Озолина</nobr> в Москве спортсменка преодолела планку на высоте два метра. Увеличить
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На турнире в Челябинске, который проходил в начале января, Кучиной удалось прыгнуть на 1,94 и выполнить норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.

Лучший результат сезона в мире (1,95) принадлежит испанке Рут Бейтии.

Российские спортсмены не могут выступать в международных соревнованиях из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Атлеты должны получать от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные разрешения.
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Новости Легкой атлетики

Мария Кучина победила в прыжках в высоту на этапе Зимнего тура в Москве

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Кучина победила на четвертом этапе Зимнего легкоатлетического тура — Мемориале Владимира Дьячкова и Николая Озолина в Москве, показав лучший результат сезона в мире.
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