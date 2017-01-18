Россиянка Кучина превысила лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина на Мемориале
Дьячкова-Озолина в Москве преодолела планку на высоте два метра и превысила лучший результат сезона в мире.
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На турнире в Челябинске, который проходил в начале января, Кучиной удалось прыгнуть на 1,94 и выполнить норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне.
Лучший результат сезона в мире (1,95) принадлежит испанке Рут Бейтии.
Российские спортсмены не могут выступать в международных соревнованиях
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