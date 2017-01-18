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18 января 2017, 14:26 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Угарова проиграла иск к немецкому телеканалу ARD за фильм о допинге

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска российской легкоатлетки Кристины Угаровой о защите чести и достоинства к немецкому телеканалу ARD. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

<em>МОСКВА 18 января. /ТАСС/. </em>Дорогомиловский суд Москвы отказал в удовлетворении иска российской легкоатлетки Кристины <span class=error>Угаровой</span> о защите чести и достоинства к немецкому телеканалу ARD. Об этом ТАСС сообщила <nobr>пресс-секретарь</nobr> суда Евгения <span class=error>Горохова</span>. Увеличить
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«Рассмотрев доводы стороны, суд отказал в удовлетворении требований Угаровой к телерадиокомпании ARD о защите чести и достоинства в полном объеме», — сказала она.

Истица требовала обязать телеканал удалить запись фильма, а также опровергнуть распространенные в нем сведения.

ARD выпустил фильм о том, что российские легкоатлетки принимали допинг. В роли главных обличителей в этом фильме выступили Юлия и Виталий Степановы. После доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Угарова вместе с олимпийской чемпионкой 2012 года в беге на 800 метров Марией Савиновой, бронзовым призером Игр-2012 на той же дистанции Екатериной Поистоговой и Анастасией Баздыревой были отстранены от участия в соревнованиях.
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