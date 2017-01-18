Прыгунья с шестом Сидорова надеется выступить на этапах зимнего Мирового тура IAAF

Зимний Мировой тур — цикл легкоатлетических турниров в помещении, аналог летней Бриллиантовой лиги. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В нынешнем сезоне российские легкоатлеты смогут принять участие в международных стартах только в случае одобрения IAAF их индивидуальных заявок.

«Пока не знаю, где я буду выступать, план плавающий. Все зависит от решения IAAF. Я заявку подала, ждем ответа. Надежда еще не умерла. В заявке кроме чемпионатов Европы и мира я указала несколько этапов Зимнего тура IAAF, где есть прыжки с шестом. Мы их все указали. Надеюсь, хоть куда-нибудь удастся съездить», — сказала Сидорова журналистам.

В среду Сидорова с результатом 4,60 м победила на четвертом этапе Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА — Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическим прыжкам «36-й Мемориал Владимира Дьячкова и Николая Озолина», проходящем в Москве. В субботу в Новочебоксарске спортсменка преодолела высоту 4,70 м.

«Стены помогают, но не совсем. Для меня атмосфера тут домашняя, я здесь тренируюсь, поэтому мне тяжелее себя настроить на соревнования. Результат показала неплохой. На прошлом старте прыгнула чуть повыше, думала сегодня повторить этот результат, но не получилось. Прошлым стартом я, конечно, больше была довольна», — рассказала Сидорова.

На вопрос, как достичь высот завершившей карьеру двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, Сидорова ответила: «Боюсь, что достичь высот Исинбаевой будет сложно. Можно стать олимпийской чемпионкой, но второй Исинбаевой все равно не будет».