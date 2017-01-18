Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на Мемориале Дьячкова и Озолина

Сидорова заняла первое место с результатом 4,60 метра. Ранее на этапе в Новочебоксарске спортсменка победила, преодолев планку на высоте 4,70 м. Второй в среду стала Ангелина Краснова (4,50), третьей — Ольга Муллина (4,40).

В соревнованиях в прыжках в длину первенствовал Максим Колесников (7,66 м), вторым стал Дмитрий Чижиков (7,41), третьим — Люкман Адамс (7,39).

В мужских прыжках в высоту победил Дмитрий Семёнов (2,24 м). Второе место занял Александр Асанов (2,17), третье место разделили Александр Мрыхин и Андрей Патраков (2,10).