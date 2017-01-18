Борзаковский: Адамс прыгал в длину на этапе Зимнего тура ради практики соревнований

Адамс в среду в Москве стал бронзовым призером в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 7,39 м.

«Думаю, ему это было нужно для соревновательной практики, чтобы на последующих стартах реализовать себя в тройном прыжке. Это абсолютно нормально. Я в своё время, когда бегал 800 метров, мог пробежать и 400, и 1500. То, что Адамс совмещает длину с тройным, это нормально», — сказал Борзаковский журналистам.