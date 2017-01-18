Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28468311/
18 января 2017, 14:01 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Борзаковский: Адамс прыгал в длину на этапе Зимнего тура ради практики соревнований

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпион мира 2014 года в помещении в тройном прыжке россиянин Люкман Адамс участвовал в соревнованиях по прыжкам в длину на четвертом этапе Зимнего легкоатлетического тура Мемориале Владимира Дьячкова и Николая Озолина для соревновательной практики, заявил главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Адамс в среду в Москве стал бронзовым призером в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 7,39 м.

«Думаю, ему это было нужно для соревновательной практики, чтобы на последующих стартах реализовать себя в тройном прыжке. Это абсолютно нормально. Я в своё время, когда бегал 800 метров, мог пробежать и 400, и 1500. То, что Адамс совмещает длину с тройным, это нормально», — сказал Борзаковский журналистам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Кучина составила план участия в международных турнирах в ожидании допуска от IAAF

Кучина составила план участия в международных турнирах в ожидании допуска от IAAF

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина уже имеет план выступлений на международных турнирах на случай, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оперативно одобрит ее индивидуальную заявку. Об этом ТАСС сообщила Кучина.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной