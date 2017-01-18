Борзаковский: Адамс прыгал в длину на этапе Зимнего тура ради практики соревнований
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпион мира 2014 года в помещении в тройном прыжке россиянин Люкман Адамс участвовал в соревнованиях по прыжкам в длину на четвертом этапе Зимнего легкоатлетического тура Мемориале Владимира Дьячкова и Николая Озолина для соревновательной практики, заявил главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.
Адамс в среду в Москве стал бронзовым призером в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 7,39 м.
«Думаю, ему это было нужно для соревновательной практики, чтобы на последующих стартах реализовать себя в тройном прыжке. Это абсолютно нормально. Я в своё время, когда бегал 800 метров, мог пробежать и 400, и 1500. То, что Адамс совмещает длину с тройным, это нормально», — сказал Борзаковский журналистам.
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