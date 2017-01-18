Прыгунья с шестом Сидорова подала заявку на участие в зимних турнирах IAAF

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я в своей заявке написала, что хочу выступать кроме чемпионата Европы также на всех стартах зимнего тура IAAF, где есть женский шест. Надеюсь, мою заявку быстро рассмотрят, и я получу международную соревновательную практику», — сообщила Сидорова.

Первое соревнование зимнего мирового тура IAAF, в программе которого есть женский турнир по прыжкам с шестом, пройдет 1 февраля в немецком Дюссельдорфе.