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18 января 2017, 13:29 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Прыгунья с шестом Сидорова подала заявку на участие в зимних турнирах IAAF

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2014 года Анжелика Сидорова в своей индивидуальной заявке в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) выразила желание выступить на всех соревнованиях зимнего мирового тура IAAF, в программе которых есть состязания женщин в прыжках с шестом. Об этом сообщила журналистам Сидорова.

Спортсменка надеется получить международную соревновательную практику. Увеличить
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«Я в своей заявке написала, что хочу выступать кроме чемпионата Европы также на всех стартах зимнего тура IAAF, где есть женский шест. Надеюсь, мою заявку быстро рассмотрят, и я получу международную соревновательную практику», — сообщила Сидорова.

Первое соревнование зимнего мирового тура IAAF, в программе которого есть женский турнир по прыжкам с шестом, пройдет 1 февраля в немецком Дюссельдорфе.
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